Коли посадити туї у дворі: створіть живу огорожу біля дому

Весна – це період для початку усіх городніх і садових робіт. І якщо ви хочете висадити дерева у себе в саду чи на подвір'ї, ця пора року також ідеально підійде.

Навесні вам обов'язково потрібно попіклуватися про свій сад та двір, адже саме цей час ідеально підходить для висадки великої кількості красивих та корисних рослин – зокрема і туй.

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Туї дуже часто використовують у ландшафтному дизайні, адже вона не тільки естетично виглядає і зеленіє протягом усього року, але може і сформувати живу загорожу та знизити рівень вуличного шуму.

Коли найкращий час для посадки туй

В Україні туї можна садити у весняний період – від кінця березня і аж до кінця травня. Та робити це потрібно вже після того, як земля прогрілася, але ще не стоїть спека. Найкращий час для посадки цих рослин – коли температура ґрунту вже не опускається нижче 5 градусів.

Втім, запам'ятайте, що для успішного приживлення і росту туям потрібно досить багато вологи. Тож можна садити їй у дощовий період, або ж потрібно не забувати про штучний полив.

Як посадити туї

Для того, щоб туя прижилася на новому місці, вам потрібно виконати кілька кроків. Преш за все, оберіть правильне місце – для посадки підійде ділянка, що добре освітлена, а ґрунт має бути постійно зволожений. Водночас уникайте застійної води в землі, адже це погано вплине на дерево.

Розкопайте яму для туї – вона має бути трохи ширшою, ніж корінна система вашого дерева. Глибина ями має бути такою, щоб коріння могло повністю зануритися у ґрунт та прижитися.

Додайте органічні добрива до землі та поставте тую у яму, після чого присипте її. Землю навколо дерева потрібно злегка утрамбувати, щоб рослина стояла стабільно. Не забудьте також полити дерева та розсипати навколо мульчу.