В ці дні вересня краще не копати картоплю: урожай вас не порадує

Ні для кого не секрет, що у вересні та наприкінці серпня починається сезон викопування картоплі. І попри те, що закінчити з цією справою хочеться якнайшвидше, все ж варто пам'ятати про певні дні, коли краще не братися за лопату.

Чимало городників перед тим, як виконувати важливі роботи, звіряються з місячним календарем. Він часто вказує на найбільш вдалі дати для того чи іншого завдання, а також застерігає від помилок. Поради 24 з'ясували, у які дні краще не копати картоплю.

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Коли потрібно копати картоплю за місячним календарем

Зазвичай термін, коли картоплю вже час копати, визначають по її бадиллю. Коли воно починає жовтіти та сохнути, вже можна бігти по лопату. А ось ще кілька ознак того, що картопля готова до викопування:

шкірка бульб товста;

картоплини легко відокремлюються від бадилля;

розмір відповідає сортовим характеристикам;

шкірка не лущиться.

Але для того, щоб визначити найкращий день для збору врожаю, потрібно також зазирнути і в місячний календар. У вересні 2024 року є кілька несприятливих дат для збору картоплі: 3 – 4 числа, а також 27 – 28 вересня.

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Натомість ось які дати вважаються найбільш вдалими: 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 та 29 – 30 вересня.



Картоплю потрібно вчасно викопати / Фото Pexels

Як правильно копати картоплю

Чимало городників все ще сперечаються щодо того, чи потрібно видаляти бадилля перед викопуванням. І відповідь тут проста – не варто. Перш за все, відсутність бадилля завадить вам побачити, де ж заховався кущ. Окрім того, якщо на ньому була фітофтора, так ви можете рознести заразу по всій ділянці.

А коли будете копати картоплю, ще й занесете грибок у ґрунт, а саме це й потрібно заразі.

Коли ви почнете копати картоплю, для цього також потрібно обрати вдалий день – не тільки за місячним календарем, але й за погодою. Найкраще копати картоплю у ясну та суху погоду.

А перед закладкою на зберігання картоплю потрібно обов'язково висушити – для цього знадобиться всього 4 – 8 годин. Кожну частину врожаю потрібно вкладати в один шар, а через кілька годин обертати іншим боком.