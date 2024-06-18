Ось три найбільш несприятливі дні для городництва в червні: не варто їх ігнорувати

У своїй роботі на дачі садівники та городники часто керуються не тільки погодою, але й місячним календарем, який може підказати сприятливі та небезпечні дні для роботи на городі.

Робота на городі іноді потребує дуже багато часу та зусиль. Втім, існують дні, коли краще відкласти інструменти та взагалі не виходити на грядку. І в червні таких днів є кілька.

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Які дні невдалі для праці на городі

В червні на грядках краще не працювати 21, 23 та 30 червня. І причин на це є відразу кілька.

21 червня

У п'ятницю віряни починають готуватися до Трійці, і цей день буде набагато краще присвятити прибиранню оселі та приготуванню святкового столу. Раніше українці вірили, що перед усіма важливими святами в домі потрібно обов'язково навести лад, аби зустріти день у чистоті та гармонії.

Прибирання має також сакральне значення, адже так можна очистити не тільки власний простір, але й думки. Тож замість праці на городі краще присвятити день прибиранню в оселі.



Не в усі дні можна працювати на городі / Фото Pexels

23 червня

Цей день – це свято Трійці, або з Зелені свята. Для вірян воно надзвичайно важливе, тож працювати категорично заборонено. Трійця є символом початку нового життя та оновлення, тож будь-яку працю предки вважали неповагою до свята.

В цей день радять сходити до храму, відвідати родичів чи друзів, а також провести час із близькими.

30 червня

Це – останній день спадного місяця, який вважається вкрай несприятливим для роботи на городі. Тож краще пропустити його у своєму плані прополок та посадок. Робота цього дня не тільки не принесе бажаних результатів, але ще й може нашкодити майбутньому врожаю.

Цей час краще присвятити відпочинку: подумати про майбутнє, зайнятися хобі, запланувати роботу на липень.