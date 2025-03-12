Езотерики вірять, що нігті – це частина людини, яка має дуже потужну енергетику. І важливо слідкувати, аби вони після стрижки не потрапили у чужі недобрі руки, аби на вас не наклали пристріт, повідомляє 24 Канал. Окрім того, існує один день, коли стригти нігті взагалі не можна.
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Коли не можна стригти нігті?
Народні прикмети попереджають, що не можна стригти нігті у середу – начебто ця дія може тоді призвести до дуже неприємних наслідків, зокрема й фінансових. Насамперед це стосується людей, які напозір не мають жодних фінансових проблем.
Річ у тому, що в середу разом з нігтями людина начебто може позбутися й свого прибутку. Тому успішним людям не можна стригти нігті у третій день тижня – інакше й змигнути оком не встигнете, як успіх від вас відвернеться.
Нігті не можна стригти у середу / Фото Pexels
Втім, нейтралізувати цю погану прикмету все ж можливо: якщо людина і так у непростому фінансовому становищі, стрижка нігтів навряд чи погіршить ситуацію. Ба більше: якщо втрачати нічого, погана прикмета може легко перетворитися на хорошу. Тоді потрібно налаштувати себе, що разом з нігтями ви позбудетеся також і бідності.
До речі, в конкретні дні не можна не лише стригти нігті, але й замітати в оселі, аби не позбутися грошей.
Коли робити манікюр?
Якщо зі стрижкою нігтів все досить однозначно, то про манікюр існують інші прикмети та невдалі дні для процедури.
- В понеділок манікюр принесе вам позитивні зміни у житті.
- У вівторок – поліпшення самопочуття, захист від неприємностей та достаток.
- В середу манікюр робити можна – він віщує добрі новини та спокій.
- Четвер – сприяє успіхам на роботі та залучає у дім успіх.
- Натомість манікюр у п'ятницю – до поганих новин.
- Субота – гарний день для манікюру, що віщує покращення здоров'я, позбавлення самотності та щастя у коханні.
- Неділя – до втрати підтримки вищих сил та удачі.
Найкраще завжди робити манікюр вранці, до обіду. Натомість ввечері ані фарбувати нігті, ані стригти їх не радять – це призведе до проблем з грошима та удачею.