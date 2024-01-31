Виявляється, не для всіх побутових проблем підходить вода з-під крана. І про ситуації, коли її використовувати небезпечно, розповіла сімейна лікарка Джен Колд.

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Промивання носа

Якщо вам потрібно прополоскати ніс, вода з-під крана точно не має бути вашим вибором рідини. Використовувати її у цій ситуації небезпечно, адже вона неналежно відфільтрована чи оброблена.

Деяка водопровідна вода насправді має низький рівень організмів, які можуть викликати потенційно серйозні інфекції,

– поділилася лікарка.

Тож для того, щоб промивати ніс, вам варто брати тільки дистильовану, стерильну воду, або ж таку, що ви попередньо прокип'ятили.

Промивання очей

Ваші очі – це ще один орган, до якого не має потрапляти вода з-під крана. У водопровідній воді вистачає мікробів, які можуть спричинити низку серйозних інфекцій – і деякі з них є справді неприємними.

Не використовуйте водопровідну воду для контактних лінз, натомість ви хочете очистити, промити та продезінфікувати контактні лінзи комерційно виготовленими стерильними розчинами, перш ніж вставляти контактні лінзи в очі,

– сказала Джен Колд.

Також не варто використовувати звичайну водопровідну воду і для саморобних розчинів чи дезінфекції контактних лінз.



Контактні лінзи нізащо не можна промивати у воді з-під крана / Фото Pexels

Домашні зволожувачі повітря

Зволожувачі – це ті пристрої, які подаюь вологу у повітря, щоб запобігти сухості у приміщення. Надто низька вологість може викликати подразнення ц багатьох частинах тіла.

Та вам варто дотримуватися вказівок на упаковці, а там зазвичай радять заливати всередину дистильовану воду, а не водопровідну.