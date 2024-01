Коли справа доходить до нашого загального здоров'я, хороший режим сну є надзвичайно важливим. А регулярний недосип може завдати вам більшої шкоди, ніж ви можете собі уявити. Втім, не тільки якість і кількість сну впливають на ваше самопочуття. Про одну надзвичайно шкідливу звичку можна дізнатися з дослідження, опублікованого у The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Що погано впливає на сон

Можливо, для того, щоб заснути, вам потрібно ввімкнути відео на YouTube чи серію улюбленої передачі на телевізорі? Що ж, це точно не вплине добре на ваше здоров'я. Виявляється, сон перед телевізором, ноутбуком та телефоном може збільшити ризик серцевих захворювань та діабету, а також призвести і до інших небезпечних ускладнень.



Хороший сон дуже важливий для організму / Фото Pexels

Річ у тому, що саме навколишнє освітлення, яке дають ці екрани, здатне впливати на вашу серцево-судинну систему та шкодити її функціям. Також це світло може підвищувати резистентність до інсуліну та підвищувати ризик отримати серцеві захворювання та метаболічний синдром.

Результати цього дослідження демонструють, що лише одна ніч під час помірного освітлення кімнати під час сну може погіршити регуляцію рівня глюкози та серцево-судинної системи, які є факторами ризику для хвороби серця, діабет і метаболічний синдром,

– поділилася одна з вчених, Філліс Зі.

Тож дуже важливо під час сну намагатися або повністю уникати освітлення, або ж намагатися мінімізувати його. Результати цього дослідження стосуються сну у тьмяному та більш яскравому освітленні кімнати. Тож перед тим, як лягати спати, переконайтеся, що штори чи жалюзі надійно зачинені на ніч, а якщо це необхідно, придбайте спеціальні затемнені штори.

Окрім того, не забувайте вимикати все світло у квартирі перед тим, як лягати спати, а також подумайте і про те, щоб носити спеціальну маску для очей. Сон із ввімкненим світлом може також призвести до того, що у вас підвищиться частота серцевих скорочень та підвищиться рівень бадьорості, тож вам буде складніше заснути.

І коли ви зрештою заснете, ваша вегетативна система все ще буде активною, а це погано для організму.