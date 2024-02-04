Коли ви прокидаєтеся, перш за все ви хочете почистити зуби, щоб позбутися усього нальоту, що накопичився за ніч. Та перед тим, як ви перейдете до цієї звички, варто пам'ятати про випадки, коли не варто чистити зуби. Про них розповіла стоматологиня Шааді Манучехрі.

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Відразу ж після того, як вас тошнило

Чистити зуби після тошноти не потрібно через те, що вміст шлунка доволі кислий, і тоді і ваша ротова порожнина набуває цього досить кислого стану. Тож фактично, якщо ви почнете чистити зуби після тошноти, це тільки призведе до того, що ви почнете стирати свою зубну емаль.

Тож краще спершу випийте склянку води та прополощіть рот, адже зберегти зубну емаль – це дуже важливе завдання, яке допоможе вам запобігти великій кількості хвороб та зубного болю.

Відразу ж після сніданку

Знову ж таки, відразу ж після сніданку ваш рот перебуває у дуже кислому стані. Так ви щіткою будете натирати зуб кислотою та мінералами, і це може досить швидко його зношувати.



Не варто чистити зуби після сніданку / Фото Pexels

Відразу ж після того, як поїли солодке

Якщо ви вранці з'їли цукерку, вам варто почекати принаймні годину перед тим, як чистити зуби. Солодощі у роті також перетворюються на кислоту, і під час чищення вона буде втиратися у емаль та руйнувати зуб.

Не забувайте про те, що чищення зубів має тривати принаймні дві хвилини, і робити це потрібно хоча би двічі на день – вранці і перед тим, як лягати спати.