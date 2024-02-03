Можливо, вам доводилося чути про те, що для того, аби гарно себе почуватися, вам потрібно уникати стресу. Та робити це іноді просто неможливо. Психологиня Саміна Ахмед Джаурегі розповіла, що ж потрібно робити, якщо ви вже в стресі.

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Існує всього одна дія, яка може дуже просто зменшити ваше поточне відчуття стресу та покращити реакцію вашого організму на нього. І це – звичайне пиття води.

Чому так важливо пити воду під час стресу

Звичайно ж, пити воду важливо не тільки тоді, коли ви відчуваєте стрес, але і просто кожного дня.

Стрес — це те, що ми відчуваємо, коли наш мозок і тіло намагаються впоратися з викликом, небезпекою або невизначеністю, приводячи в рух низку фізичних реакцій, таких як прискорене серцебиття та стрімкий рівень адреналіну, щоб підготувати нас до дій,

– поділилася докторка медичних наук Лаура Льюїс Мантелл.

А зв'язок між споживанням води та стресом досить очевидний. По суті, коли ви зневоднені, ваше тіло починає відчувати стрес, а коли ви у стресі, ваш мозок починає виділяти особливі гормони і запускати ланцюгову стресову реакцію у всьому вашому тілі.

А те, наскільки ви зволожені, може визначати, наскільки добре ваше тіло – а також розум, а отже, і емоції та поведінка – можуть справлятися зі стресом.

Річ у тому, що для нормальної роботи буквально кожна ділянка вашого тіла потребує води. І один тільки мозок складається з води на 75 – 85%, і навіть 2% зневоднення можуть призвести до втоми, погіршення пам'яті та проблем із увагою та настроєм.



Пити воду – це найважливіша звичка під час стресу / Фото Pexels

Окрім того, ваш організм потребує чималої кількості води і для того, щоб засвоювати поживні речовини у такій кількості, щоб ваш метаболізм працював добре, а організм насичувався киснем. Усі ці функції також мають вирішальне значення для роботи вашого мозку.

Тож намагайтеся пити воду щодня, але особливо під час стресу. Ви можете досягти цього у кілька способів. Перш за все, не забувайте випивати по склянці води перед кожним прийомом їжі. А під час самої їжі не забувайте про те, щоб також тримати воду на столі.

Ви також можете встановити нагадування на телефоні про те, що вам потрібно пити воду.