Сколоти довгий ніготь може бути надзвичайно прикро, але цього можна досить легко уникнути завдяки носінню гель-лаку. Так ваші нігті стають набагато міцнішими і до того ж його можна носити довше, ніж звичайний лак.

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Втім, варто зважати на те, щоб не припуститися кількох помилок, які можуть зіпсувати ваші нігті на досить довгий термін.

Ви робите гель-лак один за одним

Ви могли про це не замислюватися, проте зняття та нанесення гель-лаку може спричинити серйозне зношення ваших нігтів, тож іноді між ними потрібно робити простіший манікюр.

Під час постійного нанесення гелю на нігті кожні кілька тижнів нігтьова пластина сильно задихається. Це може призвести до зневоднення нігтів та, зрештою, їхньої поломки.

Не забувайте давати нігтям трохи відпочинку. Важливо, щоб професійний майстер оцінював здоров'я ваших нігтів між нанесеннями гель-лаку, щоб визначити, чи можна взагалі це робити.

Ви залишаєте гель-лак на нігтях надто довго

Через те, що гель-лак для нігтів можна носити без жодних сколів тижнями, думка про те, щоб продовжити термін служби манікюру звучить дуже спокусливо.

Однак майстри манікюру вважають, що поновлювати його потрібно кожні три тижні, щоб не пошкодити нігтьове ложе та кутикулу.

Надмірне натягування гелевого манікюру може не тільки потенційно призвести до пошкодження нігтів, але і занести потенційно шкідливі бактерії. Тож пам'ятайте про те, що як тільки гель починає відлипати від нігтів, це дозволяє волозі потрапити на ніготь і, можливо, призвести до росту бактерій.



Гель-лак не варто тримати на нігтях довше, ніж три тижні / Фото Pexels

Ви знімаєте старий гель-лак самостійно

Коли гелевий манікюр виглядає вже не так привабливо і починає відставати від нігтів, у вас може виникнути спокуса зняти або ж здерти його самостійно. Втім, експерти не рекомендують цього робити.

Найкращий спосіб зняти гель-лак безпечно для ваших нігтів – це довірити цю роботу професіоналу. Та якщо ви не можете дістатися до салону для зняття, вам варто спершу обережно підпиляти верхню частину лаку, щоб видалити блиск. Після цього замочіть ватний диск у ацетоні та прикладіть його до кожного нігтя на 10 – 15 хвилин.

Згодом за допомогою дерев'яної палички для кутикули обережно виштовхніть гель з нігтьової пластини.

Ви не використовуєте олію для кутикули

Оцінити пошкодження нігтів найлегше за їхньою гнучкістю: нормальні нігті є трохи гнучкими, але що твердіший і міцніший ніготь, то більшою стає ймовірність, що він зламається.

І правильне зволоження кутикули має вирішальне значення для ваших нігтів, адже саме через надмірну сухість нігті можуть з часом ламатися або ж ставати крихкими.