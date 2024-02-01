Більшості людей гігієна здається досить простою – чистіть зуби, регулярно мийте руки та купайтеся. Що тут складного? Втім, доктор медичних наук Джастін Лаубе розповів про деякі міфи, у які ви могли вірити.

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Ходити в туалет в душі нешкідливо

Сечовипускання в душі може бути неприємним явищем, яке тим не менш, притаманне великій кількості людей, ви могли не знати про те, що воно ще й небезпечне. Наразі немає конкретних досліджень, які підтверджують шкоду цього явища, але лікарі наполягають на тому, що воно нерекомендоване.

Існує теоретичний ризик бактеріальної інфекції, яку ви можете отримати, якщо маєте бактерії в сечі і відкритий поріз та тілі.

Вам не потрібно мити ноги під душем

Чимало людей пропускають ступні і ноги під час миття у душі. Вам може здаватися, що те, що на них стікає піна – це достатнє очищення, проте насправді це не так.

Особливо важливо мити саме ноги тоді, коли вони помітно брудні. Втім, якщо ви маєте суху чи чутливу шкіру, ви можете обмежитися тим, щоб використовувати мило тільки під пахвами, на статевих органах та ступнях – цього буде достатньо, щоб не висушити шкіру, але позбутися усього бруду.

Вам не потрібно купатися, якщо ви не бачите бруду

Не всі люди миються кожного дня. Але якщо ви думаєте, що купатися потрібно тільки у тому випадку, коли ви бачите бруд чи відчуваєте неприємний запах, це не зовсім правильний підхід.

Вам не обов'язково потрібно приймати душ щодня, але є частини тіла, які потрібно підтримувати у чистоті постійно.



Приймати душ варто регулярно / Фото Pexels

Для чищення вух потрібно використовувати ватні палички

Ватні палички були винайдені 1923 року, коли засновник компанії побачив, як його дружина накручує вату на зубочистки, щоб почистити вуха їхній дитині. Втім, компанія вже не схвалює використання паличок для гігієнічних цілей. І ідея про те, що вуха потрібно чистити паличками, є не тільки помилковою, але і потенційно небезпечною.

Розрізи шкіри, які ви можете так утворити, можуть призвести не тільки до кровотечі та болю, але і до хворобливих інфекцій. До того ж сірка має антимікробні властивості та насправді потрібна для того, щоб захищати вухо.

Руки завжди потрібно мити гарячою водою

Кип'ятіння води і справді може вбивати чимало шкідливих бактерій. Проте не існує доказів того, що потрібно мити руки саме гарячою водою для того, щоб очистити їх. Звичайна тепла вода насправді буде такою ж ефективною.

Варто зважати не стільки на температуру води, скільки на намилювання рук – і робити це потрібно навіть до того, як ви намочите їх. І, звісно ж, не забувайте про те, щоб приділяти миттю принаймні 20 секунд.