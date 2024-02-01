Запах від тіла – це абсолютно нормальне явище, яке зазвичай досить легко усунути самотужки. Наприклад, звичайний душ може прибрати запах, який виникає через надмірне потовиділення. Та в деяких випадках запахи можуть свідчити про певні проблеми зі здоров'ям, на які потрібно звернути увагу. Про такі запахи розповіла лікарка Джен Колд.

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Неприємний запах з рота

Звісно, з вашого рота може неприємно пахнути, коли ви тільки прокидаєтеся. Проте якщо цей запах не зникає навіть після того, як ви почистите зуби, це означає, що існує проблема, яку не слід ігнорувати.

Вона попереджає, що часто це може бути не тільки наслідками неправильної гігієни порожнини рота, але і спричиненим іншими причинами. Наприклад, проблема може бути у їдкому рефлюксі або у хронічній інфекції пазух чи у сухості рота.

Тож у такому випадку вам потрібно звернутися до лікаря.

Рибний запах з піхви

Якщо ви відчуваєте неприємний запах риби від інтимних частин свого тіла, це означає, що потрібно звернутися до лікаря.

Якщо у вас там пахне рибою, ви не повинні його ігнорувати, оскільки у вас може бути бактеріальний вагіноз,

– пояснила лікарка.

Це відбувається через надмірний ріст шкідливих бактерій. І коли їх надто багато, це може спричинити інфекцію, яку потрібно лікувати.

Неприємний запах сечі

Неприємний запах сечі може бути сигналом того, що ви маєте інфекцію сечовивідних шляхів, включаючи сечовий міхур, уретру чи нирки.

Деякі експерти у галузі охорони здоров'я оцінюють цей запах як аміачний, до того ж його можуть супроводжувати інші неприємні симптоми – наприклад, біль або печіння під час сечовипускання чи сеча, яка виглядає каламутною.

Смердюча рана

Якщо на вашому тілі є рана чи поріз, яка починає дивно пахнути, це може бути інфекція. Вам не варто ігнорувати цей запах, щоб інфекція не поширилася, тож зверніться до свого лікаря перед тим, як вона стане серйозною проблемою.