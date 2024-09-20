Чи треба обрізати малину восени: важлива відповідь для садівників

Рання весна – це зазвичай найбільш вдалий час для обрізки малини. Втім, чи це значить, що восени можна не братися до цього завдання?

Малина відома своїми смачними ягодами та унікальними лікувальними властивостями, тож знайти цей кущ можна практично у кожному саду. А ось про те, як і коли обрізати цей чагарник, знають не всі дачники, пише "Аптека садівника".

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Чи потрібно обрізати малину восени?

Обрізка малини, та до того ж регулярна і вчасна – це запорука отримання багатого врожаю, тож забувати робити її восени не можна.

Кущ малини протягом одного літа відрощує пагін, а на наступне літо на ньому вже з'являється врожай. І такий цикл продовжується, тож ягоди ви знайдете тільки на дворічних і трирічних гілках. Втім, на трирічних їх буде зовсім мало.

Вирізати зайві гілки потрібно восени або ж вже наступної весни. І не варто їх жаліти – позбувайтеся усіх пагонів, що вже дали плоди. Знайти їх дуже просто – вони будуть темнішими і кора на них трохи лущиться.

Зрізати такі гілки потрібно прямо біля землі, під корінь – аби шкідники не лізли у пеньки.

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Як проводити осінню обрізку малини

Восени малину потрібно обрізати якомога раніше. Осінню обрізку можна також проводити і після закінчення сокоруху – так ви також розрідите і надто густу молоду поросль. Намагайтеся залишати принаймні пів метра відстані між стеблами.



Обрізку малини потрібно проводити восени / Фото Pexels

Всі обрізані гілки потрібно викидати за межею ділянки. До речі, гілки можна спалити, а попіл використати згодом як добриво для тієї ж малини. Не забудьте також про проведення обприскування проти шкідників та хвороб восени.