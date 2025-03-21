Таємниця досвідчених садівників: дізнайтеся, як обрізати троянди

Навесні потрібно обов’язково обрізати троянди. Це робиться для того, щоб вони рясно та пишно цвіли. Якщо дотримуватися кількох важливих порад, то квітник буде найкрасивішим, а бутони троянд просто вражатимуть.

Початківці орієнтуються на базове обрізання троянд, однак треба розуміти, що є багато інших видів, які використовують залежно від типу троянди та навіть висоти пагонів, пише 24 Канал.

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Які є обрізання троянди

Одразу після зими проводиться коротке обрізання. Воно призначене для чайно-гібридних поліантових троянд чи під час висадження нових саджанців.

Коли потрібне сильне обрізання, то залишають на кущах третину пагонів, а стебла вкорочують на рівні 3 бруньок від основи куща.

Середнє обрізання вже проводять для різних середньорослих видів троянд й застосовують після цвітіння. Пагони потрібно вкоротити на рівні 5 бруньок від основи.

Довге обрізання потрібне для сильнорослих плетистих та високорослих чайно-гібридних троянд. Їхні пагони вкорочують на рівні 8 – 15 бруньок від основи куща.



Кущі троянд потребують обрізання / Фото Pexels

Також є обрізання комбіноване. У цьому випадку пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми.

Впродовж всього ветегаційного періоду проводять санітарне обрізання. Воно потрібне для профілактики захворювань, оскільки прибирає сухі та уражені пагони, вкорочуючи стебла до здорової тканини.

Коли найкраще обрізати троянди

Троянди треба встигнути обрізати до кінця березня. Якщо є сильно загущені кущі, то їх потрібно прорідити й залишити кілька хороших стебел. Для обрізання знадобиться гострий секатор. Обрізати троянди потрібно відступаючи від бруньки приблизно 5 міліметрів.