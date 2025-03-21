Начинающие садоводы ориентируются на базовую обрезку роз, однако надо понимать, что есть много других видов, которые используют в зависимости от типа розы и даже высоты побегов, пишет 24 Канал.

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Какие есть обрезки розы

Сразу после зимы проводится короткая обрезка. Она предназначена для чайно-гибридных полиантовых роз или при высадке новых саженцев.

Когда требуется сильная обрезка, то оставляют на кустах треть побегов, а стебли укорачивают на уровне 3 почек от основания куста.

Среднюю обрезку уже проводят для различных среднерослых видов роз и применяют после цветения. Побеги нужно укоротить на уровне 5 почек от основания.

Длинная обрезка нужна для сильнорослых плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. Их побеги укорачивают на уровне 8 – 15 почек от основания куста.



Кусты роз нуждаются в обрезке / Фото Pexels

Также есть обрезка комбинированная. В этом случае побеги одного растения укорачивают по-разному, придавая растениям изящную форму.

В течение всего вегетационного периода проводят санитарную обрезку. Она нужна для профилактики заболеваний, поскольку убирает сухие и пораженные побеги, укорачивая стебли до здоровой ткани.

Когда лучше всего обрезать розы

Розы надо успеть обрезать до конца марта. Если есть сильно загущенные кусты, то их нужно проредить и оставить несколько хороших стеблей. Для обрезки понадобится острый секатор. Обрезать розы нужно отступая от почки примерно 5 миллиметров.