З помідорами успішність урожаю залежить, звісно ж, не лише від поливу – але він відіграє дуже важливу роль, пише Martha Stewart. І не всі дачники звертають увагу, коли саме вони беруться за лійку.

Цікаво Забудете про кислі й малі ягоди: ось як виростити найсолодшу полуницю

Коли саме поливати помідори?

У рослин томатів, що постійно перебувають у стресі, є значно вищий ризик розвитку таких хвороб, як гниль верхівок, або ж фітофтороз. І правильний полив допомагає уникнути цього стресу.

Тож досвідчені городники радять проводити полив рано вранці – у такому випадку вода встигне поглинутися ще до того, як настане денна спека. Так листя також не залишається протягом тривалого часу вологим, як це може статися у випадку вечірнього поливу.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Але, звісно ж, ранковий полив – це не єдине правило. Потрібно також визначитися і з частотою, і тут вже не все так однозначно. Наприклад, молоді рослини потребують частішого поливу, але з меншою кількістю води. А ось дорослим рослинам достатньо глибокого поливу кілька разів на тиждень.

Відіграє важливу роль і оточення помідора. Якщо ви вирощуєте рослини у невеликих контейнерах, полив доведеться проводити частіше. А ось томати у ґрунті висихають повільніше.



Помідори потрібно поливати вранці / Фото Pexels

Коли помідори поливати не можна?

Помідори, звісно, потребують досить частого поливу, але надто велика кількість води може швидко призвести до проблем. Помідори не люблять болота, і калюжа води точно не допоможе швидкому і якісному росту.

Тут варто бути уважними, адже помідори мають однакові симптоми й під час спеки, коли їм потрібна вода, і під час перезволоження: листя сохне та опускається вниз. Тож легко помилитися і "добити" рослини замість того, аби допомогти їм.

Але перезволожений ґрунт може призвести й до інших симптомів – коричневі плями на плодах, набряклі стебла та поява грибкових захворювань.