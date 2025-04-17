Вже зовсім незабаром настане Великдень, але йому передує Страсний тиждень, кожен день якого має своє символічне значення, повідомляє 24 Канал. І, зокрема, про Чистий четвер є чимало прикмет. Одна з них стверджує, що купання у правильний час може принести чимало позитивних наслідків.

Цікаво Чистий четвер 2025: як прибрати оселю до Великодня, щоб привернути щастя

Коли потрібно купатися у Чистий четвер?

Під час богослужінь у Чистий четвер згадують Таємну вечерю – саме на ній Ісус обмив ноги своїм учням, показавши так приклад смиренності та братської любові. Євангеліє пише, що на Таємній вечері над Ісусом Христом було встановлено обряд Євхаристії – Святого Причастя.

Це значить, що віряни куштують хліб та вино, уособлюючи у них Тіло та Кров Ісуса Христа. Але є й інші традиції, пов'язані з цим днем – зокрема, у Чистий четвер обов'язково потрібно поприбирати у домі та викупатися. Але щоб правильно провести останній ритуал, потрібно знати кілька правил.

До речі, раніше ми вже розповідали, у які дні перед Великоднем потрібно поприбирати, аби притягнути удачу та щастя до оселі.

Вірили, що купатися і вмиватися у Чистий четвер потрібно ще до сходу сонця. Окрім того, зробити це бажано зі срібної монетки чи ложки – начебто таке умивання обдарує людину не тільки міцним здоров'ям, але й красою. А ось хворих у цей день начебто потрібно вмити з позиченого у сусідів срібла.



Прикмети радять купатися до заходу сонця / Фото Pexels

Християни також вірять, що у Чистий четвер вмиванням можна змити гріхи та неприємності, що накопичилися за весь попередній рік. І тому під час купання радять читати молитву. Купатися також потрібно стоячи, і бажано холодною водою.

Втім, це народні традиції та прикмети, а священники ж наголошують, що немає вірування щодо того, о котрій годині потрібно купатися у Чистий четвер. Людина може митися тоді, коли вона зазвичай це робить.

Зосередитися натомість потрібно на духовних, а не на тілесних проблемах.