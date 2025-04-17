Уже совсем скоро наступит Пасха, но ей предшествует Страстная неделя, каждый день которой имеет свое символическое значение, сообщает 24 Канал. И, в частности, о Чистом четверге есть немало примет. Одна из них утверждает, что купание в правильное время может принести немало положительных последствий.

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Когда нужно купаться в Чистый четверг?

Во время богослужений в Чистый четверг вспоминают Тайную вечерю – именно на ней Иисус омыл ноги своим ученикам, показав так пример смирения и братской любви. Евангелие пишет, что на Тайной вечере над Иисусом Христом был установлен обряд Евхаристии – Святого Причастия.

Это значит, что верующие вкушают хлеб и вино, олицетворяя в них Тело и Кровь Иисуса Христа. Но есть и другие традиции, связанные с этим днем – в частности, в Чистый четверг обязательно нужно поубирать в доме и искупаться. Но чтобы правильно провести последний ритуал, нужно знать несколько правил.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни перед Пасхой нужно поубирать, чтобы привлечь удачу и счастье в дом.

Верили, что купаться и умываться в Чистый четверг нужно еще до восхода солнца. Кроме того, сделать это желательно с серебряной монетки или ложки – вроде бы такое умывание одарит человека не только крепким здоровьем, но и красотой. А вот больных в этот день вроде бы нужно умыть из одолженного у соседей серебра.



Приметы советуют купаться до захода солнца / Фото Pexels

Христиане также верят, что в Чистый четверг умыванием можно смыть грехи и неприятности, накопившиеся за весь предыдущий год. И поэтому во время купания советуют читать молитву. Купаться также нужно стоя, и желательно холодной водой.

Впрочем, это народные традиции и приметы, а священники же отмечают, что нет верования относительно того, в котором часу нужно купаться в Чистый четверг. Человек может мыться тогда, когда он обычно это делает.

Сосредоточиться вместо этого нужно на духовных, а не на телесных проблемах.