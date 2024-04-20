Найкращі дні для викопування нарцисів: коли це потрібно робити

Нарциси – це дуже популярні квіти, які вирощують дуже багато українців. Вони естетичні та невибагливі у догляді, а також рідко піддаються хворобам.

Для того, щоб квіти правильно переносили і холод, і спеку, вам потрібно знати, як правильно за ними доглядати. І частина цього догляду – це вчасне викопування. Про те, як його правильно проводити, читайте далі.

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Коли потрібно викопувати нарциси

Садівники з досвідом займаються викопуванням нарцисів приблизно один раз на п'ять років. Якщо ви будете займатися цим вчасно, квіти продовжать тішити вас красивим цвітінням. Зрозуміти, що вже настав час пересаджувати нарциси, можна за їхнім зовнішнім виглядом.

Наприклад, коли вони вже сильно розрослися і починають загущуватися, їх вже потрібно пересадити. Втім, цим не потрібно займатися менше, ніж за 3 роки після посадки – так ви можете тільки знизити опір рослин різним захворюванням.

Коли пересаджувати нарциси в Україні

У цій справі, на жаль, не існує точних правил та термінів, тож потрібно орієнтуватися на те, як виглядають ваші квіти. Найкращий час для пересадки – це холодний період. Все ж інше залежить суто від ваших особистих вподобань.

Та чимало садівників із досвідом погоджуються, що найкращий час для пересадки – це осінь. Займаються цим після того, як нарциси відцвітають та на них з'являються жовті листки – або ж квіти повністю засихають.



Нарциси потрібно іноді пересаджувати / Фото Pexels

Ознаки, що настав час пересаджувати нарциси, такі:

пожовкле листя;

квіти стали дуже дрібними;

кущ став нижчим;

засихають бутони;

кінчики листочків підсихають і обламуються;

на рослині стає менше листя і цибулин;

бульби розростаються;

є ознаки хвороб.

Як правильно викопувати нарциси

Для цього потрібно взяти садові вила та використовувати їх для того, щоб не травмувати цибулини. У них потрібно зрізати листя і залишити коріння, а після цього підсушити все це у прохолодному темному місці. Прослідкуйте, щоб там була вентиляція, але не потрапляли прямі сонячні промені.

З сухих бульб потрібно обтрусити землю і відразу ж викинути гнилі та уражені цибулини. Здорові натомість промийте у воді та витримайте 15 хвилин у розчині перманганату калію або фунгіциду.