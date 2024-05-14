Коли підгортати картоплю: потрібно встигнути до цього часу

Підгортання картоплі – це один дуже важливий процес, який нізащо не можна пропускати. І проводити його потрібно вчасно.

Чимало людей підгортають картоплю, причому роблять це навіть не один раз. Для того, щоб ваша картопля виросла великою та здоровою, вам потрібно дізнатися основні правила підгортання.

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Чи потрібно підгортати картоплю

Коротка відповідь на це запитання – так. Підгортання може бути надзвичайно корисним для вашого урожаю відразу з кількох причин. Перш за все, воно може збільшити і кількість, і розмір бульб. Головна мета підгортання – це збільшити нижній шар ґрунту, у якому може зберігатися волога, і саме вона стабілізує температуру ґрунту.

А це значить, що чим товстіший шар землі над коренями картоплі, то краще буде зберігатися волога і ростиме картопля. Під час підгортання ви також розпушуєте ґрунт та збагачуєте його киснем; зрештою це сприятиме нарощуванню бульб.

Картоплини, якщо вони визирають з-під землі, зрештою зеленіють і стають непридатними до вживання. А ось підгортання захищає бульби від позеленіння, а також від грибкових захворювань.

А якщо ви хочете зменшити кількість бур'янів на ділянці, тоді підгортання – це також чудовий варіант.



Картоплю потрібно підгортати / Фото Pexels

Коли підгортати картоплю

Терміни підгортання картоплі залежать і від регіону, і від погоди та навіть від сорту картоплі, який ви висадили на ділянці. Вперше її підгортають тоді, коли кущики досягнуть висоти приблизно у 7 – 10 сантиметрів. Друге підгортання городники радять провести з інтервалом у два тижні – у випадку, якщо стебла картоплі досягнуть висоти у 30 сантиметрів.

Натомість третє підгортання картоплі проводять ще через місяць. Та будьте уважні – завершити процедуру потрібно до того, як кущ почне цвісти.