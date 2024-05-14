Многие окучивают картофель, причем делают это даже не один раз. Для того, чтобы ваша картошка выросла большой и здоровой, вам нужно узнать основные правила окучивания.

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Нужно ли окучивать картофель

Краткий ответ на этот вопрос – да. Окучивание может быть чрезвычайно полезным для вашего урожая сразу по нескольким причинам. Прежде всего, оно может увеличить и количество, и размер клубней. Главная цель окучивания – это увеличить нижний слой почвы, в котором может храниться влага, и именно она стабилизирует температуру почвы.

А это значит, что чем толще слой земли над корнями картофеля, тем лучше будет сохраняться влага и расти картофель. Во время окучивания вы также разрыхляете почву и обогащаете ее кислородом; в конце концов это будет способствовать наращиванию клубней.

Картофелины, если они выглядывают из-под земли, в конце концов зеленеют и становятся непригодными к употреблению. А вот окучивание защищает клубни от позеленения, а также от грибковых заболеваний.

А если вы хотите уменьшить количество сорняков на участке, тогда окучивание – это также отличный вариант.



Картофель нужно окучивать / Фото Pexels

Когда окучивать картофель

Сроки окучивания картофеля зависят и от региона, и от погоды и даже от сорта картофеля, который вы высадили на участке. Впервые его окучивают тогда, когда кустики достигнут высоты примерно в 7 – 10 сантиметров. Второе окучивание огородники советуют провести с интервалом в две недели – в случае, если стебли картофеля достигнут высоты в 30 сантиметров.

Зато третье окучивание картофеля проводят еще через месяц. И будьте внимательны – завершить процедуру нужно до того, как куст начнет цвести.