Найкращі підживлення для малини: їх потрібно внести у вересні

Якщо ви вирощуєте малину, то вже мали б помітити, що цей кущ досить вибагливий до догляду. І восени потрібно виконати цілий ряд процедур, аби потім він дав гарний урожай.

Чимало садівників після того, як збирають врожай, просто забувають про існування чагарнику, і не підживлюють рослину, не приділяють уваги поливу та не проводять обрізку. Втім, такі кроки можуть призвести до того, що кущ наступного року дасть набагато менше врожаю.

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Чим потрібно підживити малину восени

Перш за все потрібно розібратися, коли ж підживлювати малину восени. І досвідчені городники переконані, що найкращий час – це після збору врожаю, коли ви вже прибрали з малинника всі бур'яни, перекопали ґрунт та видалили старі гілки, які вже відплодоносили. Робиться це приблизно через місяць після того, як малина припинить плодоносити, і в жодному випадку не раніше.

Підживлювати кущі малини можна і з використанням органіки, і мінеральними добривами. Втім, дуже важливо їх чергувати. Якщо торік ви використовували мінеральні, то зараз краще підживити малину органікою, і навпаки.



Малина потребує підживлення / Фото Pexels

Ось які органічні добрива можна використати

Перепрілий компост чи гній. Його вносять раз на три роки під перекопування, з розрахунку 4 – 5 кілограмів на метр.

Його вносять раз на три роки під перекопування, з розрахунку 4 – 5 кілограмів на метр. Торф. Він ідеально підходить для мульчування ґрунту, і вкладати його потрібно шарами у 15 – 20 сантиметрів, і так можна досягти подвійного результату: захистити коріння та підгодувати ділянку.

Він ідеально підходить для мульчування ґрунту, і вкладати його потрібно шарами у 15 – 20 сантиметрів, і так можна досягти подвійного результату: захистити коріння та підгодувати ділянку. Курячий послід. Це чудове добриво, але до його використання потрібно підійти з великою обережністю. Якщо ви візьмете надто багато, то можете обпалити коріння рослини. Вноситься він разом з водою у пропорції 1:20.

Це чудове добриво, але до його використання потрібно підійти з великою обережністю. Якщо ви візьмете надто багато, то можете обпалити коріння рослини. Вноситься він разом з водою у пропорції 1:20. Попіл. Підійде у випадку, якщо вам потрібно розкислити ґрунт. Попіл можна просто розсипати навколо кущів у пристовбуровому колі.

Які мінеральні добрива використати

Для осіннього підживлення потрібно використовувати мінеральні добрива, у яких є фосфор та калій. Зверніть увагу на те, що азот не використовують, адже він потрібний для нарощення зеленої маси рослини. У такому випадку кущ може піти у ріст, а в холоди він тоді загине.

Суперфосфат – використовуйте 50 – 60 грамів добрива під кожен кущ для того, щоб підвищити морозостійкість рослини. Вносити його потрібно в ґрунт на глибину 10 сантиметрів.

– використовуйте 50 – 60 грамів добрива під кожен кущ для того, щоб підвищити морозостійкість рослини. Вносити його потрібно в ґрунт на глибину 10 сантиметрів. Сульфат калію – під кожен кущ потрібно вносити по 40 грамів добрива. Можна використовувати разом із фосфорним добривом.

Але зверніть увагу також на те, що для молодих кущів дозування потрібно зменшити вдвічі.