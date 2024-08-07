Ось найкращий час для поливу садових рослин, аби вони постійно цвіли: і це не вранці

Часто садівники ставлять собі запитання: а коли ж найкраще поливати рослини, щоб вони найкраще росли? І однозначну відповідь отримати досить складно, та все ж є найкращий варіант, який забезпечить для вашого саду найбільш комфортні умови.

Літнє садівництво – це той ще клопіт, адже є деякі завдання, які потрібно виконувати часто і обережно. І одне з найскладніших – це полив. Коли мовиться про нього, тут головне навіть не вгадати з кількістю води, а й обрати правильний час для поливу.

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Коли правильно поливати рослини в саду

Незалежно від того, чи квіти у вашому саду зараз цвітуть, чи тільки вкорінюються після пересадки, вам потрібно правильно розрахувати час, коли потрібно поливати ділянку. І якщо ви оберете цей час неправильно, зрештою це може призвести до того, що квітучі рослини перетворяться на сухі та мертві.

Іноді екстремальні літні температури змушують рослини буквально боротися за виживання. Та якщо ви поливатимете квіти у правильний час доби, це допоможе їм пережити хвилю спеки та продовжувати цвісти навіть у найгарячішу пору.



Полив потрібно проводити обережно / Фото Pexels

Чимало садівників вважають, що ранок – це найкращий час для того, щоб поливати рослини, та фахівці переконують, що це не так. Насправді набагато краще буде робити це ввечері, коли вода не буде так швидко випаровуватися через денну спеку. Це гарантує, що вона потрапить до коріння та допоможе рослині залишатися зволоженою.

Особливо важливо проводити полив ввечері саме влітку; ви можете поширювати цю практику не тільки на свій сад, але й на овочеві грядки, щоб ваші рослини краще переживали спеку та отримували більше вологи.

А коли ви проводите полив, потрібно обов'язково робити це низько та якомога ближче до коренів. Намагайтеся підносити носик лійки чи шланг ближче до основи рослини та направляйте воду на ґрунт, аби не мочити листя рослини, адже це може серйозно їй нашкодити.