Коли перед Великоднем прибирати на цвинтарі: потрібно знати

Прибирання перед Великоднем на цвинтарі – це давня і важлива традиція, та потрібно встигнути зробити це вчасно.

Напередодні Великодніх свят чимало людей цікавляться – а коли можна прибрати на цвинтарі? І, виявляється, є дні, які підходять для цього завдання краще за інші, повідомляє 24 Канал.

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Коли прибирати на цвинтарі перед Великоднем?

Існує кілька днів, коли прибиранням на цвинтарі займатися не можна. І перший з них – це Вербна неділя, адже це і неділя, і велике свято. В цей день краще відкласти усю важку фізичну працю, включно із впорядкуванням ділянки на кладовищі. Особливо обережно до господарських справ потрібно ставитися під час Страсного тижня.

Цей період – час скорботи та молитов, що нагадують про страждання та смерть Ісуса Христа. Наприклад, у Чистий четвер потрібно прибрати у домі, та вважається, що цей день не підходить для візитів на кладовище.

Окрім того, Страсна п'ятниця – це також день, коли потрібно обмежити фізичну працю, адже це день жалоби. І чимало людей цікавляться, чи можна ходити на цвинтар, аби прибирати могили рідних, у Велику суботу – прямо перед Великоднем. Втім, вважається, що навіть це – не найкращий варіант.



На могилі потрібно прибирати вчасно / Фото Pexels

Натомість потрібно поспішити та впорядкувати ділянку на цвинтарі у перші дні Страсного тижня, ще до Чистого четверга. Тож можна прибирати у понеділок, вівторок та середу. Та найкраще буде відкласти прибирання до часу після Великодня, зокрема на поминальні дні, які спеціально відведені для молитви за упокій душі.

Але в перший тиждень після Великодня ходити на цвинтар також не варто – це радісний час, адже потрібно почитати воскреслого Христа. Тож думати про покійних тоді не варто. Вшанувати пам'ять померлих варто вже на 9-й день після Великодня.

В цей час можна також зайнятися посадкою декоративних кущів та дерев, квітів на цвинтарі. Раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити біля могили.