Досвідчені садівники вже давно знають, що осіння посадка тюльпанів має чимало переваг. Але для того, щоб все пройшло вдало, потрібно підгадати з часом.

Восени тюльпани садять для того, щоб якомога раніше побачити цвітіння навесні. І якщо ви вчасно висадите цибулини, зацвітуть вони на кілька тижнів раніше, ніж в сусідів, пише Vse Roste.

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Коли восени висаджувати тюльпани

На жаль, точних календарних дат для висадки тюльпанів не існує, і орієнтуватися у цій справі потрібно винятково на погоду. Для визначення оптимального періоду для посадки тюльпанів потрібно дочекатися, поки температура ґрунту досягне приблизно 7 градусів.

Важливо не посадити тюльпани надто рано чи надто пізно. Якщо ви поспішите, це може призвести до того, що вони проростуть до настання морозів, а потім загинуть з першими холодами. Але якщо й затягувати з справою, це призведе до того, що цибулини не встигнуть вкорінитися, і під час зими загинуть.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Існує й ще одна проблема, пов'язана з надто ранньою посадкою: це бур'яни, з якими доведеться боротися навесні. На клумбі вони почнуть активно рости з першим тепло, а тоді заважатимуть рости тюльпаном. Важливо заздалегідь продумати, де саме висадити тюльпани. Якщо ділянка буде надто темна, або ж у ній буде скупчуватися дощова вода, це може призвести до того, що у вас не вийде виростити гарну клумбу, навіть якщо ви правильно висадите тюльпани восени.

Зазвичай тюльпани висаджують з середини вересня до середини листопада. Але для більшості регіонів оптимальним місяцем для посадки все ж є жовтень.



Восени потрібно посадити тюльпани / Фото Pexels

Як посадити тюльпани восени

Перед посадкою цибулини вам потрібно обрати ідеальне місце для клумби: гарно освітлене, достатньо зволожене та безвітряне. Переберіть увесь посадковий матеріал та відсійте хворі, погані цибулини. Інакше захворювання може поширитися по всій клумбі.

Перекопайте землю на глибину у 35 сантиметрів. У закислений ґрунт потрібно внести вапно, а якщо він надто піщаний – тоді торф. В лунки глибиною 15 сантиметрів помістіть тюльпани, а тоді загорніть їх землею.

Пізні посадки потрібно також захистити від морозу за допомогою мульчі чи гілок хвойних дерев.