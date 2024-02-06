З настанням весни для городників і садівників настають по-справжньому заклопотані дні. Та дізнатися, як садити насіння для розсади, бажано не в останній момент, а заздалегідь – ще взимку.

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Коли сіяти розсаду

Першими на розсаду варто починати сіяти овочеві культури, у яких досить тривалий вегетаційний період. Насамперед це томати, баклажани, перець та селера. Вже після цього ви можете починати висаджувати і капусту – посів цей варто проводити із кінця березня до середини квітня.

Натомість починати садити насіння огірків, патисонів та кабачків варто не раніше, ніж в середині квітня. А у відкритий ґрунт пересаджувати взагалі не варто, поки не мине загроза заморозків.

Зважайте на те, що розсаду для огірків, кабачків та баклажанів варто відразу сіяти в окремі місткості, бо їхня коренева система може бути надзвичайно чутливою до пошкоджень під час пересадки.

Ґрунт для розсади

Якщо ви не знаєте, у що садити насіння для розсади, ви можете легко придбати спеціальний і вже підготовлений ґрунт. Або ж ви можете спробувати свої сили і приготувати його самостійно. Для цього вам потрібно взяти перегній, пісок та садову землю та змішати все у пропорціях 3:4:3.

Всі інгредієнти потрібно попередньо просіяти, щоб уникнути грудочок. Також рекомендують дезінфікувати їх на пару або ж у мікрохвильовій печі, щоб знищити усі спори грибів та бактерій. Робити це потрібно приблизно за місяць до посадки насіння – так мікрофлора ґрунту встигне відновитися.

Окрім того, у ґрунт ви можете додати спеціальні мінеральні добавки. Вони дадуть землі додаткове повітря та будуть підтримувати водопровідність. Придбати такі добавки можна у садових центрах.

Субстрат викладати у ємності для розсади потрібно так, щоб він не доходив 1 сантиметр до краю. Для більшості культур насіння після посадки потрібно присипати невеликим шаром ґрунту. Інше ж, навпаки, варто залишати відкритим.

Після того, як посадите насіння, не забудьте його промаркувати, щоб не забути вид та сорт розсади.

Потурбуйтеся і про хороше освітлення – в ідеалі для сильної розсади ваше насіння має отримувати по 12 – 14 годин яскравого світла кожного дня.