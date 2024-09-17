Потрібно підібрати ідеальний час: коли садити цибулю на зиму

Для того, щоб отримати по-справжньому ранній врожай, чимало садівників висаджують культури під зиму. І одною з культур, які чудово переносять таку посадку, є цибуля.

Сорти озимої цибулі можуть чудово переносити довгі морози, тож щодо посадки цибулі восени хвилюватися не варто. Втім, все ж варто посадити її вчасно, адже інакше вона почне проростати надто рано і загине з настанням холодів, пише Світ Рослин.

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Як обрати цибулю для посадки

Як і з усіма іншими культурами, насамперед вам потрібно визначитися з сортом. Для посадки цибулі під зиму придатні чимало місцевих різновидів, тож обирати рослини варто тільки опираючись на свій смак.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед початком вирощування вам, звісно ж, потрібно звернути увагу на якість цибулинок – ваш посадковий матеріал повинен мати характерних запах цибулі, без домішок гнилі чи вогкості.

Найкращі врожаї овочів вийдуть при посадці цибулі-сіянки та овсюжки. Якщо ж цибулю ви садите для зелені, тоді краще використовувати вибірку, адже вона рідше йде в стрілку.



Цибулю потрібно обирати правильно / Фото Pexels

Коли садити озиму цибулю восени

Озиму цибулю в Україні висаджують у проміжку з середини жовтня до початку листопада. Головне зробити це за 30 – 35 днів до настання холодів. Якщо посадити цибулю у теплі дні, вона почне проростати, а взимку замерзне. А ось якщо ви надто затягнете з посадкою, тоді цибуля сіянка не встигне утворити кореневої системи до початку холодів.

Якщо температура опустилася до 5 градусів і тримається так вже кілька днів – саме час висаджувати цибулю.