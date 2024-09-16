Ідеальний час для посадки полуниці: не пропустіть момент
Садити полуницю, звісно ж, можна і восени – так ви зможете насолодитися солодкими та соковитими ягодами вже наступного сезону.
Коли ви вирішили садити полуницю восени, головне – обрати дату так, щоб рослини встигли вкоренитися до того, як настануть заморозки. Тож Поради 24 розповідають, в який місяць найкраще проводити посадку.
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Коли висаджувати полуницю восени
Зазвичай посадки проводять приблизно за місяць до похолодання. Та зважайте на те, що процедуру потрібно проводити у суху погоду, тож попередньо зверніть увагу на погоду, а тільки потім починайте висадку.
У північних регіонах України саджанці полуниці висаджують з кінця серпня до середини вересня, а у південних в цей час тільки починають посадки. Так рослини встигнуть пустити нові корінці до настання морозів.
Також потрібно знати, що існує три періоди посадки саджанців восени:
- Ранній. Такі посадки проводять в серпні – першій декаді вересня.
- Середній. Початок вересня та середина жовтня.
- Пізній. Полуницю висаджують з середини до кінця жовтня.
Зазвичай городники обирають ранні чи середні терміни, адже кінець жовтня може бути надзвичайно морозним.
Коли потрібно садити полуницю / Фото Pexels
Які є переваги осінньої посадки полуниці
Перша перевага – це час на вкорінення саджанців. І температура вже не така висока, як влітку, але ще й не зимові морози. Тож рослини можуть спокійно адаптуватися до нового ґрунту та зміцнити кореневу систему.
Окрім того, посадка полуниці у відкритий ґрунт восени дозволяє підготувати землю найкращим чином. Земля звільниться від літніх рослин, і у вас є можливість її підживити та збагатити поживними елементами. Восени потрібно використовувати органічні добрива, такі як компост чи перегній.
Осінь – це також час, коли активність багатьох шкідників вже знижена. І це означає, що саджанці полуниці будуть менш схильні до нападу різних комах.