Ідеальний час для посадки полуниці: не пропустіть момент

Садити полуницю, звісно ж, можна і восени – так ви зможете насолодитися солодкими та соковитими ягодами вже наступного сезону.

Коли ви вирішили садити полуницю восени, головне – обрати дату так, щоб рослини встигли вкоренитися до того, як настануть заморозки. Тож Поради 24 розповідають, в який місяць найкраще проводити посадку.

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Коли висаджувати полуницю восени

Зазвичай посадки проводять приблизно за місяць до похолодання. Та зважайте на те, що процедуру потрібно проводити у суху погоду, тож попередньо зверніть увагу на погоду, а тільки потім починайте висадку.

У північних регіонах України саджанці полуниці висаджують з кінця серпня до середини вересня, а у південних в цей час тільки починають посадки. Так рослини встигнуть пустити нові корінці до настання морозів.

Також потрібно знати, що існує три періоди посадки саджанців восени:

Ранній. Такі посадки проводять в серпні – першій декаді вересня.

Такі посадки проводять в серпні – першій декаді вересня. Середній. Початок вересня та середина жовтня.

Початок вересня та середина жовтня. Пізній. Полуницю висаджують з середини до кінця жовтня.

Зазвичай городники обирають ранні чи середні терміни, адже кінець жовтня може бути надзвичайно морозним.



Коли потрібно садити полуницю / Фото Pexels

Які є переваги осінньої посадки полуниці

Перша перевага – це час на вкорінення саджанців. І температура вже не така висока, як влітку, але ще й не зимові морози. Тож рослини можуть спокійно адаптуватися до нового ґрунту та зміцнити кореневу систему.

Окрім того, посадка полуниці у відкритий ґрунт восени дозволяє підготувати землю найкращим чином. Земля звільниться від літніх рослин, і у вас є можливість її підживити та збагатити поживними елементами. Восени потрібно використовувати органічні добрива, такі як компост чи перегній.

Осінь – це також час, коли активність багатьох шкідників вже знижена. І це означає, що саджанці полуниці будуть менш схильні до нападу різних комах.