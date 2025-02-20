Обріжте ці дерева ще у лютому: вони вразять цвітінням і врожаєм

Обрізка дерев – це ще один важливий обов'язок дачників, про який потрібно подбати ще взимку. І якщо не забути це зробити, дерева згодом віддячать гарним врожаєм.

Чимало людей помилково думають, що обрізка дерев проводиться тільки восени та навесні. Але насправді ж досвідчені садівники знають, що така процедура принесе немало користі і взимку, повідомляє 24 Канал.

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Які дерева потрібно обрізати у лютому?

Досвідчені садівники підказують, що для того, аби досягти найкращого врожаю та оздоровити рослину, потрібно провести зимову обрізку дерев. Втім, таку процедуру можна проводити не з усіма рослинами – а почати насамперед зі старих, міцних та рясноплодоносних дерев.

А ось молоді та слабші рослини піддавайте обрізці останніми – наприкінці зими чи вже в березні. У січні та на початку лютого натомість проводять обрізку для фруктових дерев – груш, яблунь, вишень та слив. А ось наприкінці лютого ту саму процедуру проводять з персиками, айвою та абрикосом.

Городники також підказують, що взимку можна сміливо обрізати й малину – навіть у холодну пору року чагарник почувається добре та може пережити обрізку заради формування крони та проріджування гілок.



Взимку потрібно обрізати плодові дерева / Фото Pexels

Натомість з виноградом варто бути обережнішими: оптимальним часом для обрізки цього куща вважається все ж плюсова температура. Тож перед тим, як обрізати старі та хворі пагони, переконайтеся, що заморозки вже закінчилися. Інакше ж лоза може стати дуже тендітною, буде ламатися чи навіть повністю засохне.

Як правильно обрізати плодові дерева взимку?

Загалом методика обрізки фруктових дерев досить схожа, тож якщо ви вивчите правила для одного виду, легко зможете застосувати їх і для інших. Ось основні етапи обрізки: