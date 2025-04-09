Коли і як садити буряк у відкритий ґрунт весною: треба знати

Перед тим, як сіяти буряк, треба звернути увагу на погоду й терміни дозрівання сортів. Якщо ж ви довіряєте фазам Місяця, тоді варто заглянути до місячного календаря на квітень.

Буряк є холодостійкою культурою, яка без проблем може перенести невеликі заморозки, тому висіювати овоч можна вже в середині квітня чи наприкінці місяця, пише 24 Канал.

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Та якщо раніше буряк деякі городники садили ледь чи не на початку квітня, то цього року посадку краще відкласти на кінець квітня, оскільки погода дещо змінилася, а для того, щоб овочі дали гарний врожай, потрібно дочекатися стабільної температури повітря.

Коли треба садити буряк

Найкращою температурою для посадки буряків вважається час, коли температура землі прогрівається до 10 градусів впродовж кількох днів. Сортів буряків є багато, тому садити треба згідно з їхнім терміном посадки, який зазначений на упаковці. Швидкостиглі сорти виростають за 3 місяці, середньостиглим потрібно 4 місяці, а пізньостиглим – 5 місяців.

Буряк є світлолюбним овочем, тому для посадки треба знайти відповідну ділянку. На кожен метр ґрунту потрібно внести 3 кілограми компосту чи 500 грамів деревної золи, 30 грамів суперфосфату та 15 грамів аміачної селітри.

Після внесення добрива в ґрунт, все потрібно перекопати й розрівняти за допомогою граблів. Удобрення потрібно зробити за 2 тижні до посадки.



Правила посадки буряка / Фото Pexels

Враховуючи місячний календар посадки овочів, найкращими днями для сіяння буряка вважається 23, 24, 28 та 30 квітня.

Перед посадкою потрібно зробити борозенки глибиною 3 сантиметри й відстань між рядами – 20 сантиметрів. Ґрунт потрібно зволожити водою та розкласти насіння на відстані не менше 3 сантиметри один від одного, засипавши далі ґрунтом.

Після того, як з’являться проростки, буряк потрібно прорідити й висмикнути слабкі паростки так, щоб між рослинами була відстань 5 сантиметрів. Через місяць, коли листочків буде більше, прорідіть буряк так, щоб відстань між коренеплодами складала 10 сантиметрів.