Коли садити картоплю у 2024 році – до чи після Великодня: названо найкращий час

З початком теплих днів в Україні розпочинається сезон посадки картоплі. Вже багато городників розпочинають садити картоплю відтепер, оскільки плюсова температуру тримається тривалий період. Втім давайте дізнаємося разом, коли ж краще садити картоплю – до чи після Великодня?

Великдень українці святкуватимуть 5 травня. Однак посадка картоплі до великого релігійного свята нічого немає, бо й визначеною певної дати, коли саме садити картоплю – теж немає.

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Та ви повинні розуміти, що картоля любить м’який клімат, тому її краще садити після великодніх свят. Зараз ви можете готуватися до свят, а вже після Пасхи розпочати посадку картоплі.

Також важливо розуміти, що стабільне тепло буде в останній декаді квітня, вже наприкінці квітня, тому поспішати не варто. Цього тижня в багатьох областях буде ще дещо похмура та дощова погода, тому в Страсний тиждень вже варто зачекати з посадкою та зробити це після великодніх свят.

На початку березня земля вже добре прогріється, тому без жодних переживань можете сміливо копати город та висаджувати овочі.



Садити картоплю можна тоді, коли буде тепло й сухо / Фото Pexels

Чи можна садити картоплю в Страсний тиждень

Якщо ж вам хочеться впоратися з усіма городніми справами ще до Великодня, то заборон щодо праці на городі немає. Однак краще таки здійснити посадку до Страсної п’ятниці. Нічого вже не робіть на городі у великодню п’ятницю та суботу.

Загалом, заборон на посадку картоплі до чи після Великодня немає. Орієнтуйтеся лише на температуру, вологість та готовність землі.