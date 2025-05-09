Яку картоплю садити у травні: ці сорти дадуть неймовірний урожай

Травень – ідеальний час для посадки картоплі. Втім, погода дещо заважає планам, оскільки холод, низька температура й дощі не сприяють посадці, тому краще все ж таки дочекатися середини травня й сонячної погоди, для чого, щоб картопля почала добре проростати.

Навіть в кінці травня та на початку червня ще садять картоплю, обираючи середньопізні та пізні сорти, які можна викопати на початку вересня, пише 24 Канал. Обов’язковою умовою посадки є прогрітий ґрунт, тому важливо дочекатися сонячної погоди, щоб промені добре прогріли землю.

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Коли садити картоплю у травні

У травні є кілька сприятливих днів для посадки рослин – це 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30 травня.

А ось 12, 18 – 20, 26 – 28 числа краще утриматися від посадки та пересадки будь-чого на городі, адже ці дні вважаються несприятливими.

Найкращими днями для посадки картоплі вважається 16, 17 та 25 травня. Саме ці дні за місячним календарем є сприятливими та здатні принести хороший урожай.



Найкращі сорти картоплі для посадки / Фото Pexels

Яку картоплю садити у травні

Щоб урожай потішив своїми плодами, рекомендуємо садити сорт Рів’єра, який є стійким до несприятливих умов. При пізній посадці один кущ може родити до 7 бульб. Велику врожайність має сорт Арізона, який також дає аналогічну кількість бульб з одного куща.

Сорт Пікассо родить аж 12 бульб, але в порівнянні з двома попередніми сортами, плоди дає трохи менші. Сорт Рудольф відомий картоплею великих розмірів. Високу врожайність має також сорт Беллароза.