Своя зелень проросте вже за лічені дні: ось коли садити кріп

Кріп – це ідеальна весняна зелень, що може стати чудовим доповненням для багатьох страв. Та де і коли її садити, знають далеко не всі.

Насправді зелень може прорости у вас на городі неймовірно швидко, якщо знати кілька маленьких хитрощів, і кріп – не виняток, повідомляє 24 Канал. Зважайте, що кріп також потрібно висадити вчасно та підібрати для нього вдале місце.

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Коли садити кріп на городі?

Кріп – це холодостійка рослина, що може переносити заморозки до -4 градусів. Тож сіяти починати його можна вже на початку березня, щойно сходить сніг. А ось проростає він за плюсової температури у 3 градуси. Оптимальна температура для вирощування кропу – 15 – 20 градусів.

Цікаво! Не можна сіяти його у місці, де раніше ви вирощували моркву, селеру чи петрушку. Важливо також знайти ділянку, що добре освітлюється.

Перед тим, як садити кріп, землю потрібно перекопати, прибрати з неї усі бур'яни та внести у ґрунт перегній. Підготуйте борозенки глибиною у 2 – 3 сантиметри. Між рядами кропу потрібно залишити по 15 – 20 сантиметрів. Землю полийте, і вже після цього висівайте насіння.



Кріп можна вже садити на городі / Фото Pexels

Зверху присипте його пухкою землею та ущільніть ґрунт зворотним боком граблів. Поливати насіння після поливу не варто – через це воно може надто сильно заглибитися в ґрунт чи змитися геть.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли садити різні рослини на городі у квітні згідно з місячним календарем.

Що робити, щоб кріп проріс швидше?

Існує кілька хитрощів, що допоможуть швидко проростити кріп, аби насолодитися зеленню вже за лічені дні.