Своя зелень проросте вже за лічені дні: ось коли садити кріп
- Кріп слід висаджувати на початку березня, коли температура досягне 3 градусів, а оптимальна температура для росту - 15-20 градусів.
- Для швидкого проростання насіння кропу можна замочити у горілці на 15 хвилин або у гарячій воді на 10 годин перед висіванням.
Кріп – це ідеальна весняна зелень, що може стати чудовим доповненням для багатьох страв. Та де і коли її садити, знають далеко не всі.
Насправді зелень може прорости у вас на городі неймовірно швидко, якщо знати кілька маленьких хитрощів, і кріп – не виняток, повідомляє 24 Канал. Зважайте, що кріп також потрібно висадити вчасно та підібрати для нього вдале місце.
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Коли садити кріп на городі?
Кріп – це холодостійка рослина, що може переносити заморозки до -4 градусів. Тож сіяти починати його можна вже на початку березня, щойно сходить сніг. А ось проростає він за плюсової температури у 3 градуси. Оптимальна температура для вирощування кропу – 15 – 20 градусів.
Цікаво! Не можна сіяти його у місці, де раніше ви вирощували моркву, селеру чи петрушку. Важливо також знайти ділянку, що добре освітлюється.
Перед тим, як садити кріп, землю потрібно перекопати, прибрати з неї усі бур'яни та внести у ґрунт перегній. Підготуйте борозенки глибиною у 2 – 3 сантиметри. Між рядами кропу потрібно залишити по 15 – 20 сантиметрів. Землю полийте, і вже після цього висівайте насіння.
Кріп можна вже садити на городі / Фото Pexels
Зверху присипте його пухкою землею та ущільніть ґрунт зворотним боком граблів. Поливати насіння після поливу не варто – через це воно може надто сильно заглибитися в ґрунт чи змитися геть.
До речі, раніше ми вже розповідали, коли садити різні рослини на городі у квітні згідно з місячним календарем.
Що робити, щоб кріп проріс швидше?
Існує кілька хитрощів, що допоможуть швидко проростити кріп, аби насолодитися зеленню вже за лічені дні.
- Замочити у горілці. Горілка розчиняє ефірні олії на оболонці насіння, і через це прискорюється проростання зелені. Для цього висипайте насіння на тарілку та заливайте горілкою так, аби вона повністю покрила кожну насінину. Залиште так рівно на 15 хвилин, але не більше. Після цього насіння потрібно добре промити проточною водою та добре висушити.
- Гаряча вода. Нею ви можете розм'якшити оболонку насінини, і вона почне рости набагато швидше. Залийте свій посівний матеріал гарячою водою, проте не окропом, та залиште так на 10 годин. Після цього насіння можна висівати прямо у відкритий ґрунт.