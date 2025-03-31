На самом деле зелень может прорасти у вас на огороде невероятно быстро, если знать несколько маленьких хитростей, и укроп – не исключение, сообщает 24 Канал. Учитывайте, что укроп также нужно высадить вовремя и подобрать для него удачное место.
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Когда сажать укроп на огороде?
Укроп – это холодостойкое растение, что может переносить заморозки до -4 градусов. Поэтому сеять начинать начинать его можно уже в начале марта, как только сходит снег. А вот прорастает он при плюсовой температуре в 3 градуса. Оптимальная температура для выращивания укропа – 15 – 20 градусов.
Интересно! Нельзя сеять его в месте, где раньше вы выращивали морковь, сельдерей или петрушку. Важно также найти участок, что хорошо освещается.
Перед тем, как сажать укроп, землю нужно перекопать, убрать с нее все сорняки и внести в почву перегной. Подготовьте бороздки глубиной в 2 – 3 сантиметра. Между рядами укропа нужно оставить по 15 – 20 сантиметров. Землю полейте, и уже после этого высевайте семена.
Укроп можно уже сажать на огороде / Фото Pexels
Сверху присыпьте его рыхлой землей и уплотните почву обратной стороной граблей. Поливать семена после полива не стоит – из-за этого они могут слишком сильно углубиться в почву или смыться прочь.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда сажать различные растения на огороде в апреле согласно лунному календарю.
Что делать, чтобы укроп пророс быстрее?
Существует несколько хитростей, что помогут быстро прорастить укроп, чтобы насладиться зеленью уже через считанные дни.
- Замочить в водке. Водка растворяет эфирные масла на оболочке семян, и поэтому ускоряется прорастание зелени. Для этого высыпайте семена на тарелку и заливайте водкой так, чтобы она полностью покрыла каждое семя. Оставьте так ровно на 15 минут, но не более. После этого семена нужно хорошо промыть проточной водой и хорошо высушить.
- Горячая вода. Ею вы можете размягчить оболочку семени, и оно начнет расти гораздо быстрее. Залейте свой посевной материал горячей водой, однако не кипятком, и оставьте так на 10 часов. После этого семена можно высевать прямо в открытый грунт.