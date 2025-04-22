Коли садити кукурудзу у 2025 році за місячним календарем: точні дати

Урожай кукурудзи залежить не лише від правильного підбору насіння та вибору грядки, але й від конкретного часу, коли ви висадите його в землю. До вибору дати у квітні за місячним календарем треба підходити серйозно, оскільки якщо посадити кукурудзу зарано, то урожай буде поганий.

Кукурудза – це одна з найпоширеніших культур у світі, пише 24 Канал. Сіють злакову культуру в той час, коли тривалий час тримається плюсова температура. Вже багато років досвідчені городники звертаються до місячного календаря, щоб дізнатися, який час є найкращим для посадки кукурудзи.

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Коли садити кукурудзу за місячним календарем

Якщо температура повітря прогрілася до 12 градусів тепла, тоді кукурудзу можна висідати у відкритий ґрунт вже у квітні. Щоб обрати вдалу дату для посадки, радимо обрати сприятливі дні за фазами Місяця у квітні.

Найсприятливішими днями для посадки кукурудзи є 25 та 26 квітня. У п’ятницю та суботу в кукурудзи є всі шанси добре прижитися на грядці та дати хороший урожай.



Кукурудзу можна садити у квітні / Фото Pexels

Якщо ж ви не встигнете посадити кукурудзу у квітні, тоді можна здійснити посадку в травні та навіть червні.

Як сіяти кукурудзу

Кукурудзу сіють між рядами. Між рослинами залишають 50 сантиметрів, а ширина міжрядь повинна становити приблизно 100 сантиметрів. Спочатку вам потрібно викопати посадкові лунки на 7 сантиметрів, налити води, а тоді всередину вкинути 3 насінини. Зверху накрийте все землею та ще раз полийте.

Садівники радять накривати посіви плівкою, а коли рослина зійде укриття можна прибрати. У кожному гнізді також варто обрати найсильніший паросток, а всі інші прорідити.