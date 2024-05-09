Найкращою температурою для зростання квасолі вважається 20 – 25 °C. Холодна погода й дощі можуть призвести до опадання квіток та навіть появи грибкових хвороб. Сильна спека також призводить до опадання квітів, тому плоди можуть не з’явитися.

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Коли садити квасолю навесні

Садити квасолю вже можна у травні, коли температура ґрунту прогріта до 12 – 15 ºC на глибині 10 сантиметрів. Городники кажуть, що є одна прикмета, яка допомагає визначати час посадки – це період, коли починають цвісти каштани.

Сорти квасолі, що в'ються, потрібно висаджувати пізніше прямостійних сортів десь на тиждень. Після першого садіння квасолю можна сіяти кожні 10 днів від середини травня до початку липня.

Сприятливі дні за місячним календарем

Враховуючи фази Місяця, городники визначили кілька періодів для найкращої посадки квасолі. Садити рослину можна не лише цього місяця, але й на початку червня

Травень: 9 – 10, 13 – 14, 18, 20 – 24, 28 – 31 числа;

Червень: 1 – 3, 5 – 6 червня.



Квасоля любить тепло та світло / Фото Pexels

Як садити квасолю

Перед тим, як посадити квасолю її треба замочити до набухання. Щоб захистити від хвороб та шкідників, дачники радять на 5 хвилин занурити її в розчин борної кислоти.

Спосіб садіння квасолі залежить від її виду. До прикладу, кущові сорти сіють на глибину 5 - 6 сантиметрів, інтервалом між кущами має складати 20-25 сантиметрів, а ширина міжряддя повинна бути до 40 сантиметрів.

Ті сорти, які в'ються, варто сіяти рідше, на відстані 25-30 сантиметрів між кущами з міжряддям 50 сантиметрів.

У ямку треба поставити 5 квасолин. Після появи паростків рослини треба прорідити та залишити 3 міцні сіянці. Після посадки квасолю треба поливати, прополювати, підгортати, а ще розпушувати ґрунт та підживлювати. Коли квасоля підросте, її потрібно підв'язувати до опор.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Найкращий ґрунт для квасолі

Пам’ятайте, що квасоля не любить глинистого ґрунту, бо в ньому часто застоюється вода. Не варто її садити в грядку насичену азотом, бо вона сама її достатньо багато виділяє.

Найкраще обирати ділянку з легким ґрунтом, яка захищена від вітру та є сонячною. Дачники радять садити квасолю на ділянці з виснаженим ґрунтом, який давно не удобрювали, а рослина сама наповнить його азотом та підготує ґрунт для садіння овочевих культур.

Рекомендовано садити квасолю на грядці, де минулого року росли капуста, помідори, картопля, баклажани, перець та огірок. Не варто її садити після бобових (гороху, сочевиці чи бобів).