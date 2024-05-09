Лучшей температурой для роста фасоли считается 20 – 25 °C. Холодная погода и дожди могут привести к опадению цветков и даже появлению грибковых болезней. Сильная жара также приводит к опадению цветов, поэтому плоды могут не появиться.

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Когда сажать фасоль весной

Сажать фасоль уже можно в мае, когда температура почвы прогрета до 12 – 15 ºC на глубине 10 сантиметров. Огородники говорят, что есть одна примета, которая помогает определять время посадки – это период, когда начинают цвести каштаны.

Сорта фасоли, что вьются, нужно высаживать позже прямостоячих сортов где-то на неделю. После первой посадки фасоль можно сеять каждые 10 дней от середины мая до начала июля.

Благоприятные дни по лунному календарю

Учитывая фазы Луны, огородники определили несколько периодов для лучшей посадки фасоли. Сажать растение можно не только в этом месяце, но и в начале июня

Май: 9 – 10, 13 – 14, 18, 20 – 24, 28 – 31 числа;

Июнь: 1 – 3, 5 – 6 июня.



Фасоль любит тепло и свет / Фото Pexels

Как сажать фасоль

Перед тем, как посадить фасоль ее надо замочить до набухания. Чтобы защитить от болезней и вредителей, дачники советуют на 5 минут погрузить ее в раствор борной кислоты.

Способ посадки фасоли зависит от ее вида. К примеру, кустовые сорта сеют на глубину 5 - 6 сантиметров, интервалом между кустами должен составлять 20-25 сантиметров, а ширина междурядья должна быть до 40 сантиметров.

Те сорта, которые вьются, стоит сеять реже, на расстоянии 25-30 сантиметров между кустами с междурядьем 50 сантиметров.

В ямку надо поставить 5 фасолин. После появления ростков растения надо проредить и оставить 3 крепкие сеянцы. После посадки фасоль надо поливать, пропалывать, окучивать, а еще рыхлить почву и подкармливать. Когда фасоль подрастет, ее нужно подвязывать к опорам.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Лучший грунт для фасоли

Помните, что фасоль не любит глинистого грунта, потому что в нем часто застаивается вода. Не стоит ее сажать в грядку насыщенную азотом, потому что она сама ее достаточно много выделяет.

Лучше выбирать участок с легкой почвой, которая защищена от ветра и является солнечной. Дачники советуют сажать фасоль на участке с истощенным грунтом, который давно не удобряли, а растение само наполнит его азотом и подготовит почву для посадки овощных культур.

Рекомендуется сажать фасоль на грядке, где в прошлом году росли капуста, помидоры, картофель, баклажаны, перец и огурец. Не стоит ее сажать после бобовых (гороха, чечевицы или бобов).