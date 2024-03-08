Що зробити, щоб отримати великий урожай малини: час посадки та правила вирощування

Малина є дуже корисною ягодою, тож садівники залюбки садять її в садовій ділянці. Часто можна помітити, що малина дає різний урожай: один рік може вродити багато ягід, в інший – дуже трошки та значно менших в розмірі. Цю проблему можна легко вирішити, якщо знати, як її правильно вирощувати.

Ремонтантна малина здатна родити плоди на початку та наприкінці літа. Тобто з одного куща можна отримати два врожаї за короткий період. Та для того, щоб насолоджуватися смачними та поживними ягодами, треба запам’ятати кілька правил догляду за нею.

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Посадка малини

Найкраще саджати кущі малини весною – у березні та квітні. Якщо хочете мати добрий урожай, то треба саджати її у світлі місця, оскільки рослина не любить тіні та холоду. Висаджуйте кущі на тих місцях, де цілий день буде світити сонце.

Найчастіше малину садять вздовж паркану чи сітки в саду, бо саме там ягода добре приживається. Запам’ятайте собі, що малину треба пересаджувати кожних 9 років.



Правила догляду за малиною / Фото Pexels

Обрізка малини

Щоб отримувати з кущів малини більше урожаю, треба обрізати стебла, які відплодоносили трохи нижче тієї частини, де формувалися ягоди. Вже на початку наступного літа нижня частина пагонів дасть багато плодів.

Поливання та підживлення малини

Ремонтантну малину треба постійно поливати та підживлювати. До середини літа під кущі треба вносити азотні добрива, які спровоковують гарний ріст. Для азотного підживлення можна використати настій пташиного посліду, розведеного водою у співвідношенні 1:20. Коров’як для удобрення треба розводити у співвідношенні 1:10.

Особливо будьте обережними під час плодоношення малини. В цей час її не можна удобрювати до моменту, поки не зберете увесь урожай. Восени можна вносити в ґрунт фосфорно-калійне мінеральне добриво, яке швидко розчиняється. Воно допоможе кущам перезимувати та добре вродити наступного року.

Мульчування

Щоб утримати вологу в малиннику, спробуйте замульчувати її органікою: компостом, торфом чи скошеною травою. Під мульчею не будуть розвиватися бур’яни, а волога буде довше утримуватися. Після перепрівання трава може бути чудовим добривом та розпушить ґрунт.