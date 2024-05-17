Коли садити огірки у відкритий ґрунт: названо точні дати

Земля вже прогрілась завдяки багатьом сонячним дням, тож можна братися за сіяння овочів. Якщо ви вже хочете висадити огірки розсадою чи насінням, то далі розповімо, як саме та коли це варто робити.

Якщо хочете отримати ранній урожай, тоді насамперед садіть розсаду. Однак поспішайте, бо затяті городниці висівають огірки на розсаду ще на початку травня. Сіянці для пересадки будуть готовими вже через 3 тижні після посіву. Та довго тримати їх у горщиках теж не можна й треба буде швидко пересадити у відкритий ґрунт.

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Підготовка насіння огірків до садіння

Перед садінням відсортуйте браковане насіння та прогрійте у духовці, щоб знезаразити та обробіть стимуляторами росту. Щоб загартувати насіння, загорніть у вологу тканину та покладіть на 2 дні до холодильника. А от інкрустоване та дренажне насіння куплене в магазині можна сіяти одразу.

Як сіяти огірки на розсаду

Індивідуальні ємності заповніть ґрунтом для розсади та на глибині 2 сантиметрів викладіть по 1-2 насінини. Полийте з пульверизатора та накрийте плівкою, поставивши рослини в тепле місце. Після появи прорості переставте на сонце та поливайте шляхом обприскування.



Сіяти огірки можна в травні та червні / Фото Unsplash

Коли садити огірки у відкритий ґрунт

Висаджувати розсаду та насіння огірків можна тоді, коли температура підніметься до +18°C. Травень – чудовий час для висаджування рослин. Щоб збирати урожай все літо, огірки можна висаджувати навіть в червні.

Як садити огірки у відкритий ґрунт

Вибирайте сонячну грядку, яка буде захищеною від вітрів. Ґрунт має бути пухким та родючим. Перед посадкою можна внести компост чи перегній. Городники радять садити огірки на тих місцях, де раніше росла картопля, капуста, помідор, морква чи перець. А от від ділянок, де росли гарбузові культури – відмовтеся.

Для посадки зробіть борозни завглибшки 2 – 4 сантиметри на відстані 70 сантиметрів одна від одної. Зволожте водою та кидайте насіння на відстані 5 – 10 сантиметрів, тоді присипте ґрунтом й поливайте.

Якщо ж ви дотримуєтеся посадки за місячним календарем, то у травні за фазою Місяця посадку найкраще робити з 9 по 13 травня та з 17 по 22 травня.