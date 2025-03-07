Найкращі дні для посадки перцю в березні 2025: розсада ростиме, як на дріжджах

Перець – це культура, що має досить повільний ріст, тож його на розсаду висаджують одним з першим. Та якщо ви не встигли зробити цього у лютому, потрібно підібрати вдалі дні у березні.

Чимало досвідчених городників починають посів ранніх сортів перцю ще в другій половині зими, повідомляє 24 Канал. З посадкою цієї культури потрібно дуже точно підгадати час, аби не пропустити правильного моменту висаджування у відкритий ґрунт.

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Коли посіяти перець на розсаду у березні 2025 року?

Час посіву перцю дуже сильно залежить від клімату у вашому регіоні, а також від того, який саме сорт овочу ви обрали. Зазвичай оптимальні терміни посіву можна знайти на упаковці насіння, та якщо ви збирали його самотужки, вам може знадобитися певна допомога.

Ранні сорти перцю сіють за 65 днів до пересадки у відкритий ґрунт. Пізні – за 80 днів. Зазвичай перець пересаджують на город в кінці травня чи навіть на початку червня. Тож зазвичай найбільш вдалий час для посадки більшості сортів перцю – це кінець лютого – початок березня.

Місячний календар же допоможе вам визначити, у які саме дні березня найкраще провести посадку розсади. Зокрема, у березні 2025 року це такі дні – 1 – 5, 8 – 9, 15 – 19, 23 – 25, 27 – 28, 31 число.

Натомість точно потрібно утриматися від посадки перцю 14 та 22 березня – ці дні будуть невдалими, і розсада може зійти не так добре, як вам би хотілося.



Перець потрібно посіяти вчасно / Фото Pexels

Як висадити розсаду перцю?

Розсаду перцю радять висаджувати в окремі місткості – для цього їх потрібно заповнити землею на ¾ висоти, а після цього ручкою чи олівцем зробіть заглиблення на сантиметр.

В одній місткості можна робити 2 – 3 лунки, аби посіяти з запасом – після цього зайві ростки можна буде відсадити чи прости відщипнути. В кожну лунку закладайте по одній насінині та не забудьте про полив – але водна має бути не холодною та відстояною.

Після того, як стаканчики будуть поставлені у піддони чи ящики, потрібно накрити їх плівкою, кульком чи склом. Поки насіння не зійде, воно потребує тепла, але не світла, а також землі потрібно давати подихати – кожного дня знімайте плівку та прибирайте конденсат.

Щойно з'являться перші паростки, можна виставляти перці на підвіконня.

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Де посадити перець на городі?

Кожен досвідчений городник знає, що урожай немало залежить від того, чи правильно ви підібрали сусідів по ділянці для своїх овочів. Тож ідеальне місце для болгарського перцю – це частина городу, де немає дерев та високих чагарників. Бажано, аби грядка мала захист від вітру.

Біля перцю можна висадити такі культури:

диня та кавун;

квасоля, горох;

кабачки;

баклажани;

кріп та петрушка, базилік;

зелена цибуля.

Але є одна культура, яку біля перцю садити не можна категорично – і це помідори. Річ у тім, що рослини схильні до однакових хвороб, а також їх можуть атакувати однакові шкідники. Тож намагайтеся розсадити помідори та перець якомога далі.