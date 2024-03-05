Коли потрібно садити перець, щоб отримати найкращий урожай: важливі поради

Зима тільки-но закінчилася, проте сезон висівання насіння на розсаду вже розпочинається. І дуже важливо не пропустити правильний момент, коли варто посадити перець.

Коли висаджуєте перець, зважайте на те, що паростки цієї рослини надзвичайно чутливі та можуть загинути за найменшого дискомфорту. Для того, щоб уникнути такого розвитку подій, спершу у кімнатних умовах потрібно виростити розсаду, і тоді у ґрунт ви зможете посадити здорові молоді рослини, що вже будуть стійкими до поганих погодних умов.

Цікаво Що не можна садити після картоплі: запам'ятайте, щоб не втратити урожай

Як садити перець на розсаду

Для того, щоб розсада перцю висохла, вам потрібно виділити приблизно 70 – 75 днів. Але до цього терміну вам потрібно виділити додатково ще від одного до двох тижнів – на сходи, тобто появу перших листків.

Це значить, що якщо ви хочете висадити перець у ґрунт та початку червня, то сіяти його вам варто ще у березні. Перець не може переносити холод, і навіть невеликі морози стануть для нього згубними, і через це саме червень є ідеальним місяцем для пересадки його у ґрунт.

Де потрібно садити перець

Перець – це рослина короткого дня, тож якщо світловий день триватиме менше, ніж 12 годин, тоді він раніше почне переходити до плодоношення, а урожай буде більш високим та стабільним.

Для того, щоб вирощувати перець, найкраще підійдуть легкі ґрунти. Землю під перець потрібно підготувати заздалегідь, і найкраще робити це ще восени – додайте до ґрунту компост та по 50 грамів калійних і фосфорних добрив, і після цього глибоко перекопайте.

Натомість навесні на цю ділянку, у верхній шар ґрунту, вам потрібно внести 40 грамів аміачної селітри. Займіться знезараженням ґрунту за п'ять днів до того, як почнете пересаджувати розсаду на постійне місце.



Перець потрібно садити у підготовлений ґрунт / Фото Pexels

Пересаджують розсаду перцю у відкритий ґрунт зазвичай наприкінці травня – на початку червня. Якщо ж ви саджаєте перець у теплицю, розсаду туди може переносити на початку квітня, а у тунельні укриття – в кінці травня.

Коли ви садите саджанці перцю в лунки, намагайтеся робити це на тій самій глибині, що перець ріс раніше. Коріння не має залишатися оголеним, тож пересаджуйте перець разом із земляною грудкою, а також не прикопуйте його прикореневу шийку.

Перець – це культура, що схильна до перезапилення, тож якщо ви садите на ділянці кілька сортів перцю, намагайтеся відділити їх один від одного, а також розділіть їх за допомогою високорослих помідорів, кукурудзи чи соняшника.

Догляд за перцем складається із своєчасного поливу, підв'язування за потреби, прополки та підживлення.