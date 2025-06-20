Коли садити пізню капусту в червні – розкаже 24 Канал.

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В який період краще висаджувати капусту

Найкращі дати для висадки розсади пізньої капусти у відкритий ґрунт – з 10 по 25 червня. У цей період рослини встигають зміцніти до спекотних днів, а головки – добре сформуватися до осінніх холодів.

За словами агрономів, висаджувати розсаду варто у похмуру погоду або в другій половині дня, аби уникнути опіків і стресу для молодих рослин. До речі кавуни та дині також краще садити у певні дні червня.



Коли висаджувати пізню капусту / Фото Unsplash

Що врахувати під час посадки

Відстань між рослинами – 35 – 50 сантиметрів, залежно від сорту.

Глибина лунок – така, щоб до першого листочка розсада була в ґрунті.

У кожну лунку бажано додати перегній, золу або комплексне добриво.

Після висадки – добре полити і замульчувати, щоб зберегти вологу.

Зверніть увагу! Квашена капуста найкраща саме з пізніх сортів. Вона виходить хрусткою, соковитою та з правильною кислотністю.

Пізню капусту найчастіше вирощують для зберігання, квашення та зимових страв – тому правильний час посадки напряму впливає на якість головок і збереження врожаю до весни.