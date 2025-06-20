Когда сажать позднюю капусту в июне – расскажет 24 Канал.
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В какой период лучше высаживать капусту
Лучшие даты для высадки рассады поздней капусты в открытый грунт – с 10 по 25 июня. В этот период растения успевают окрепнуть до жарких дней, а головки – хорошо сформироваться до осенних холодов.
По словам агрономов, высаживать рассаду стоит в пасмурную погоду или во второй половине дня, чтобы избежать ожогов и стресса для молодых растений. Кстати арбузы и дыни также лучше сажать в определенные дни июня.
Когда высаживать позднюю капусту / Фото Unsplash
Что учесть во время посадки
- Расстояние между растениями – 35 – 50 сантиметров, в зависимости от сорта.
- Глубина лунок – такая, чтобы до первого листочка рассада была в почве.
- В каждую лунку желательно добавить перегной, золу или комплексное удобрение.
- После высадки – хорошо полить и замульчировать, чтобы сохранить влагу.
Обратите внимание! Квашеная капуста самая лучшая именно из поздних сортов. Она получается хрустящей, сочной и с правильной кислотностью.
Позднюю капусту чаще всего выращивают для хранения, квашения и зимних блюд – поэтому правильное время посадки напрямую влияет на качество головок и сохранение урожая до весны.