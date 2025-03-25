Залежно від регіону та погодних умов, квітень підходить для посіву насіння на розсаду, пікірування розсади, підготовки ґрунту для висадки та висадки помідорів у відкритий ґрунт, пише 24 Канал.

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Календар посадки помідорів на квітень

Враховуючи місячний посівний календар на квітень, радимо звернути увагу на кілька важливих дат.

Посів насіння на розсаду та пікірування: 7 – 9, 13 – 15, 17 – 19, 22 – 24, 29, 30 квітня.

Висадка розсади у відкритий ґрунт: 20 – 23 квітня, 29 – 30 квітня.

Несприятливими днями для посадки помідорів є 11, 25, 26 квітня.

Щоб отримати багатий урожай, помідори треба правильно посіяти. Перед посадкою розсади треба добре підготувати горщики та насіння. Тару потрібно обрати з отворами, щоб в ній не затримувалася волога, а ґрунт може бути універсальним.



Календар посадки помідорів за місячним календарем / Фото Pexels

Ґрунт треба наповнити трохи більше, ніж на половину, далі покласти насіння помідорів та засипати ще сантиметром ґрунту. Далі треба полити водою й накрити поліетиленовою плівкою й поставити на сонячне місце. Вже через тиждень мають з’явитися паростки. Коли це станеться, то плівку треба забрати й знову залишити рослини на підвіконні.

Детальний календар посадки помідорів на розсаду у 2025 році читайте у нашому матеріалі.

Розсаду потрібно підливати кожних 5 днів й подекуди навіть трішки досипати ґрунту. У відповідні дати розсаду можна буде пересадити в ґрунт. Однак потрібно зважати на температуру землі, бо вона має прогрітися до 10°C.

Використовуйте сприятливі дні для посіву, але враховуйте прогноз погоди й стан ґрунту.