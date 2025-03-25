В зависимости от региона и погодных условий, апрель подходит для посева семян на рассаду, пикировки рассады, подготовки почвы для высадки и высадки помидоров в открытый грунт, пишет 24 Канал.

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Календарь посадки помидоров на апрель

Учитывая лунный посевной календарь на апрель, советуем обратить внимание на несколько важных дат.

Посев семян на рассаду и пикирование: 7 – 9, 13 – 15, 17 – 19, 22 – 24, 29, 30 апреля.

Высадка рассады в открытый грунт: 20 – 23 апреля, 29 – 30 апреля.

Неблагоприятными днями для посадки помидоров являются 11, 25, 26 апреля.

Чтобы получить богатый урожай, помидоры надо правильно посеять. Перед посадкой рассады надо хорошо подготовить горшки и семена. Тару нужно выбрать с отверстиями, чтобы в ней не задерживалась влага, а почва может быть универсальной.



Календарь посадки помидоров по лунному календарю / Фото Pexels

Почву надо наполнить чуть больше, чем на половину, далее положить семена помидоров и засыпать еще сантиметром почвы. Далее надо полить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить на солнечное место. Уже через неделю должны появиться ростки. Когда это произойдет, то пленку надо убрать и снова оставить растения на подоконнике.

Подробный календарь посадки помидоров на рассаду в 2025 году читайте в нашем материале.

Рассаду нужно подливать каждые 5 дней и иногда даже немного досыпать почвы. В соответствующие даты рассаду можно будет пересадить в грунт. Однако нужно учитывать температуру земли, потому что она должна прогреться до 10°C.

Используйте благоприятные дни для посева, но учитывайте прогноз погоды и состояние почвы.