Коли сіяти помідори на розсаду у 2025: урожай збиратимете відрами
- У березні сприятливі дати для посіву розсади помідорів за місячним календарем: 4 – 5, 9 – 10, 15 – 16, 21 – 22 березня, а у квітні – 4 – 5 квітня.
- Для якісної розсади важливо обирати насіння у фірмових магазинах, перевіряти упаковку та термін придатності, а також підготувати ґрунт.
Березень – це важливий місяць для садівників, що готуються до майбутніх посадок. Саме в цей час потрібно висіяти більшість розсади, аби отримати міцні та здорові паростки.
Для того, аби ваші помідори виросли швидко та дали рясний і якісний урожай, розсаду потрібно висадити не тільки вчасно, але й за усіма правилами, повідомляє 24 Канал.
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Коли висаджувати помідори на розсаду?
Перше, що потрібно врахувати, аби з'ясувати, коли ж садити помідори – це їхній сорт. Ранні помідори достигають швидше, середньостиглі – трохи пізніше, а пізньостиглі потребують найбільше часу для вистигання. Окрім того, досвідчені городники знають, що потрібно також врахувати й фазу Місяця для ідеальної посадки розсади.
Зважайте, що для теплиць насіння на розсаду можна сіяти навіть у січні. Але для городу зазвичай розсаду сіють у лютому – квітні.
- У березні вдалими датами для посіву розсади помідорів будуть 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 числа.
- Натомість у квітні розсаду помідорів бажано висівати 4 – 5 квітня.
Розсаду помідорів варто сіяти у вдалі дні / Фото Pexels
До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальні дати для посіву різної розсади за місячним календарем на березень.
Як обирати насіння помідорів на розсаду?
В цьому завданні найкраще буде довіритися професіоналам – купуйте насіння у фірмових магазинах, аби бути впевненими, що воно якісне.
Під час покупки насіння уважно огляньте упаковку: вона має бути цілою та герметичною, аби всередину не потрапляла вода, що призведе до псування посівного матеріалу. Також зверніть увагу й на якість друку: надійні агрофірми й фасуватимуть товар у дорогу упаковку.
Перевіряйте термін придатності насіння – він нанесений штемпелем на пакування. Втім, якщо дата написана від руки – насіння може мати сумнівну якість чи бути підробкою.
Перед тим, як сіяти насіння, потрібно також підготувати ґрунт для вашої розсади – суміш можна зробити самостійно, та краще купити готовий торф'яний субстрат у спеціалізованому магазині.