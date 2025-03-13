Коли сіяти помідори на розсаду у 2025: урожай збиратимете відрами

Березень – це важливий місяць для садівників, що готуються до майбутніх посадок. Саме в цей час потрібно висіяти більшість розсади, аби отримати міцні та здорові паростки.

Для того, аби ваші помідори виросли швидко та дали рясний і якісний урожай, розсаду потрібно висадити не тільки вчасно, але й за усіма правилами, повідомляє 24 Канал.

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Коли висаджувати помідори на розсаду?

Перше, що потрібно врахувати, аби з'ясувати, коли ж садити помідори – це їхній сорт. Ранні помідори достигають швидше, середньостиглі – трохи пізніше, а пізньостиглі потребують найбільше часу для вистигання. Окрім того, досвідчені городники знають, що потрібно також врахувати й фазу Місяця для ідеальної посадки розсади.

Зважайте, що для теплиць насіння на розсаду можна сіяти навіть у січні. Але для городу зазвичай розсаду сіють у лютому – квітні.

У березні вдалими датами для посіву розсади помідорів будуть 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 числа.

Натомість у квітні розсаду помідорів бажано висівати 4 – 5 квітня.



Розсаду помідорів варто сіяти у вдалі дні / Фото Pexels

До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальні дати для посіву різної розсади за місячним календарем на березень.

Як обирати насіння помідорів на розсаду?

В цьому завданні найкраще буде довіритися професіоналам – купуйте насіння у фірмових магазинах, аби бути впевненими, що воно якісне.

Під час покупки насіння уважно огляньте упаковку: вона має бути цілою та герметичною, аби всередину не потрапляла вода, що призведе до псування посівного матеріалу. Також зверніть увагу й на якість друку: надійні агрофірми й фасуватимуть товар у дорогу упаковку.

Перевіряйте термін придатності насіння – він нанесений штемпелем на пакування. Втім, якщо дата написана від руки – насіння може мати сумнівну якість чи бути підробкою.

Перед тим, як сіяти насіння, потрібно також підготувати ґрунт для вашої розсади – суміш можна зробити самостійно, та краще купити готовий торф'яний субстрат у спеціалізованому магазині.