Не проґавте ідеальний момент: коли садити цибулю у квітні

Мало який город обходиться без цибулі. Дізнайтеся, коли її правильно садити, щоб мати гарний врожай.

Якщо заморозки вже минули, можна розпочинати висадку цибулі. Зазвичай це роблять до початку квітня, щоб вона встигла дозріти.

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Як садити цибулю

Спершу варто підготувати ґрунт. Треба обрати ділянку, яку добре прогріває сонце, перекопати її та додати гною чи компосту – 5 кілограмів на 1 квадратний метр. Удобрити землю можна ще калієм і фосфором у пропорції 30 грамів на 1 квадратний метр.

Сівок цибулин можна додатково підготувати, залишивши його в теплому місці на ніч. Щоб знезаразити посів, треба занурити цибулини в розчин марганцівки на 30 хвилин, а потім висушити.



Садіть цибулю правильно / Фото Unsplash

Різні сорти мають різні терміни дозрівання:

ріпчаста цибуля – 90 – 100 днів;

середньостигла – 100 – 120 днів;

пізня – понад 120 днів;

зелена цибуля дозріває за 150 – 210 днів,

фіолетова – 100 – 120 днів.

Догляд за посадженою цибулею полягає в регулярному поливі та вириванні бур'яну. За місяць до збору цибулю не потрібно поливати.

Досвідчені городники вважають, що найкращими культурами, які росли до цибулі на грядці, є картопля, помідори та диня. Цибулю небажано саджати кілька років на одне й те саме місце.