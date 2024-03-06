Коли потрібно садити квасолю: не пропустіть правильний час

Квасоля, горох та боби належать до родини бобових, та вони дуже відрізняються одна від одної у догляді та посадці. Тож щоб отримати найкращий урожай, вам потрібно знати кілька тонкощів вирощування.

Квасоля – це дуже теплолюбна культура, яка дуже погано переносить весняні заморозки та зниження температури. Тож через це вам потрібно дуже уважно поставитися до часу, коли потрібно висадити квасолю на грядку.

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Коли та де потрібно садити квасолю

Посадка квасолі має починатися тоді, коли вже минає загроза нічних заморозків, а саме у червні. Навіть незначні морози можуть призвести до того, що листочки квасолі замерзнуть і почорніють. Уважно поставтеся і до вибору місця посадки – найкраще підійде сонячна ділянка із родючим та легким ґрунтом.

Грядку під квасолю досвідчені дачники готують ще восени. Для цього потрібно перекопати землю з додаванням органічних добрив – а саме компосту чи перегною – а перед висаджуванням квасолі ґрунт підживлюють деревним попелом.

Для того, щоб квасоля дала хороший урожай, потрібно не забувати і про щорічну сівозміну та сумісництво культур на вашій грядці.

Як правильно садити квасолю

Ви вже точно знаєте, що квасоля – це в'юнка рослина, тож у більшості випадків її садять біля парканів. Втім, існує і інший досить популярний спосіб висаджування цієї рослини – під тики, тобто високі і міцні палиці. Коли ви вже обрали місце для рослини, туди потрібно міцно закріпити палицю висотою у 3 – 5 метрів і зробити лунки навколо неї.

У кожну лунку вкидайте по 2 квасолинки. Насіння потрібно висаджувати у вологий ґрунт на глибині 3 сантиметрів. Не забувайте і про відстань між рослинами – вона не має бути менша, ніж 10 – 20 сантиметрів.

Між тиками потрібно залишати не менше 1 метра. Перші сходи квасолі з'являться вже через 14 днів після посадки. Та якщо ви хочете, щоб ваша квасоля зійшла швидше, вам потрібно замочити її на кілька днів та дочекатися появи білих хвостиків. У такому випаду насіння зійде вже за 3 – 5 днів.