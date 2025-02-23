Чекайте на ранній врожай: коли сіяти моркву на розсаду та у відкритий ґрунт

Вже наступного тижня нас чекає березень, а це означає, що чимало господинь починають думати про розсаду та посадку овочів, щоб отримати швидкий урожай. На початку березня городники починають підготовку насіння для майбутньої посадки та обробки ґрунту.

Щоб отримати смачні та соковиті коренеплоди, потрібно визначити оптимальний час для посіву моркви, пише 24 Канал з посиланням на NV Life.

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Моркву досить часто використовують для приготування страв та вживають сирою. Цей овоч є досить корисним, тому городники очікують на багатий врожай та соковиті плоди.

Ранній посів моркви може призвести до того, що насіння замерзне в ґрунті й не проросте, тому потрібно знати точні дати, щоб не помилитися.

Коли сіяти моркву навесні 2025

Висівати моркву для розсади можна в березні. Потрібно скористатися контейнерами чи горщиками з добре дренованим ґрунтом. Пересаджувати розсаду на грядку треба тоді, коли вона вже стане достатньо міцною. Оптимальним місяцем вважається травень.



Моркву на розсаду можна сіяти у березні / Фото Pexels

Як посіяти моркву у відкритий ґрунт

Після визначення теплого дня для посадки моркви, потрібно правильно підготуватися. Спочатку треба розпушити ґрунт та внести необхідні добрива, перегній чи компост. Також слід не забувати про підтримку оптимального рівня вологості.

Забезпечте належне освітлення для моркви обравши те місце для грядки, яке постійно насичене сонячним світлом. Не забудьте видалити всі бур’яни, оскільки вони заберуть з грядки все живлення та вологу.

Висаджуючи насіння моркви, дотримуйтеся дистанції та заглиблюйте їх на 2 сантиметри у ґрунт. Після того, як овочі виростуть, не забувайте їх проріджувати, залишаючи достатньо простору між паростками, щоб кожна морквина могла належним чином розвиватися.