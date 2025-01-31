Дасть приголомшливий врожай: коли в 2025 році садити перець на розсаду

Перець – це рослина, що росте довго, і навіть довше, ніж помідори. Тож і з висадкою розсади тягнути точно не варто.

Майже на кожному городі влітку можна побачити перець. Але для того, аби рослина виросла витривалою та дала хороший урожай, потрібно вчасно підгадати момент для посадки розсади, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Коли садити перець на розсаду?

Від природи насіння перцю сходить досить довго, і перші петельки з'являються тільки через 8 – 10 днів після посадки та продовжують проростати до 3 тижнів. Зважайте, що перець висаджують до середини травня, а на цей момент розсада має рости у вас на підвіконні вже 3 місяці.

Тож сміливо можна починати її сіяти в 20-х числах січня і до кінця лютого. Найраніше висівають великоплідні середньостиглі та пізні плоди. А ось скоростиглі та дрібноплідні сорти можна сіяти до кінця лютого та навіть в перших числах березня.

Безрозсадним способом вирощувати перець не вийде – рослина не встигне до останніх холодів дати урожай повною мірою.



Перець можна сіяти у лютому / Фото Pexels

Який обрати ґрунт для розсади?

Існує велика кількість аматорських рецептів, але фахівці все ж радять обирати легкий ґрунт, який легко збагачується киснем та пропускає воду. Також субстрат має бути розсипчастий та пухкий. Можна купити готовий у садовому центрі чи магазині. Зазвичай їх роблять на торф'яній основі.

А ось в'язких, жирних ґрунтів радять уникати.

В чому вирощувати розсаду?

Найкраще в якості контейнерів використовувати прозорі пластикові стаканчики об'ємом від 200 мілілітрів. Так вирощування розсади без пікіровки покаже стабільні та хороші результати. І також зекономить час садівника.

Як підготувати насіння до посіву?

Традиційне насіння можна проростити заздалегідь. Але якщо ви купили насіння у неперевіреному місці або ж у любителів, тоді його потрібно обов'язково знезаразити. Тут на допомогу прийдуть спеціальні протруйники, фунгіциди чи марганцівка.

Пам'ятайте, що ці клопоти зрештою виправдають себе, адже ви отримаєте здорову та міцну розсаду.