Коли та як сіяти петрушку навесні: точні дати за місячним календарем

Петрушка є найпопулярнішим видом зелені, тож її на городі садять майже всі. Рослина не є вибагливою, тож її не важко висаджувати чи доглядати за нею, втім якщо ви плануєте робити це вперше, то дізнайтеся кілька головних правил.

Зелень не боїться холоду чи заморозків, які ще можуть раптово вдарити до кінця березня, однак садити її треба вже тоді, коли трохи потепліє.

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Коли сіяти петрушку

Найкраще саджати петрушку в березні чи квітні. Якщо ґрунт прогрітий, тоді можете сміливо сіяти насіння. За місячним календарем, найкраще це робити в такі дні:

1 – 3, 23 – 26, 28 – 31 березня;

22, 24 – 27 квітня;

4, 22 – 24 травня.

Якщо посієте петрушку наприкінці квітня та на початку березня, то можете очікувати на гарний врожай вже в червні та липні. Щоб зелень виросла вже в перші літні дні – сійте петрушку в березні.



Коли сіяти петрушку у 2024 році / Фото Pexels

Замочування насіння петрушки

Щоб отримати гарний урожай зелені, насіння петрушки треба замочити перед посівом. Втім це робити не обов’язково.

Розкладіть насіння на чисту марлю, поставте на блюдце та змочіть горілкою. Через 15 хвилин промийте чистою водою. Вже після цієї короткої процедури насіння можна сіяти в ґрунт.

Як сіяти петрушку

Для петрушки потрібна грядка, на яку буде світити сонце впродовж всього дня. Сухе насіння сійте на глибину 2 сантиметри, між посадками зберігайте відстань в 3 сантиметри, а між рядами – 20 сантиметрів. Садити петрушку краще зранку чи в день, від вечірнього посіву відмовтеся.